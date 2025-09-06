سوت آغاز فاز اصلی خط ۲ مترو کرج؛ گام بلند شورا در مسیر رهایی از ترافیک
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج از راهاندازی فاز دوم و اصلی خط ۲ مترو این کلانشهر خبر داد و گفت: بهرهبرداری از این پروژه حیاتی میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی با اشاره به اهمیت پروژه قطار شهری کرج اظهار داشت: این طرح یکی از بزرگترین و پرچالشترین پروژههای عمرانی و حملونقل استان البرز است و امروز دیگر تنها یک پروژه عمرانی محسوب نمیشود، بلکه ضرورتی حیاتی برای آرامش زندگی روزمره مردم و توسعه پایدار شهری است.
وی با بیان اینکه فاز نخست خط ۲ به طول هفت کیلومتر از چهارراه طالقانی تا سهراه رجاییشهر پیشتر بهصورت آزمایشی افتتاح شده بود، افزود: اکنون فاز اصلی این خط به طول ۱۲ کیلومتر از ۴۵ متری گلشهر تا میدان شهید سلطانی شامل هشت ایستگاه به بهرهبرداری میرسد که در گام نخست، پنج ایستگاه فعال خواهد شد و سایر ایستگاهها به مرور و بر اساس نیاز و تقاطع با دیگر خطوط وارد مدار بهرهبرداری خواهند شد.
رحیمی توسعه ادامه مسیر از ۴۵ متری گلشهر به سمت حصارک را از دیگر برنامههای قطار شهری کرج عنوان کرد و گفت: عملیات عمرانی این بخش شامل لاینینگ و ریلگذاری در حال انجام است و امید میرود در آینده نزدیک در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر کرج کاهش بار ترافیکی معابر اصلی همچون شهید بهشتی، طالقانی جنوبی و بلوار هفتتیر را مهمترین دستاورد بهرهبرداری از خط ۲ مترو دانست و تصریح کرد: هرچند این طرح همچنان با محدودیتهایی از جمله کسری رامها، تجهیز نشدن کامل سیستم سیگنالینگ و برخی نواقص عمرانی روبهروست، اما تجربه سایر کلانشهرها نشان داده است که میتوان پروژه را در مرحله تکمیل بهرهبرداری کرد و بهصورت همزمان روند تکمیل تجهیزات را ادامه داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها دو رام در اختیار خط ۲ قرار دارد، گفت: برای بهرهبرداری بهینه دستکم چهار رام نیاز است. با توجه به تحریمها روند تأمین رامها با کندی همراه بوده، اما انتظار میرود دولت طبق قانون به شهرهای دارای قطار شهری، رام اختصاص دهد.
رحیمی در پایان با قدردانی از استاندار البرز، اعضای شورای شهر، مدیران فعلی و سابق سازمان قطار شهری، پیمانکاران و مشاوران پروژه خاطرنشان کرد: خط ۲ مترو با عبور از قلب ترافیکی کرج، آرامش را به خیابانهای شلوغ بازمیگرداند و نفسی تازه به کالبد توسعه پایدار شهری میدمد. این پروژه حیاتی اکنون در آستانه بهرهبرداری قرار گرفته و نیازمند حمایت همگانی برای رسیدن به اوج کارایی است.