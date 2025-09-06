به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار شهردار تبریز به همراه حبیب مقصودی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی، از ورزشگاه یادگار امام(ره) بازدید کرده و دستورات لازم برای آماده‌سازی این ورزشگاه جهت برگزاری رقابت‌های آسیایی تراکتور را صادر کرد.

هوشیار در این بازدید گفت: تهیه و نصب ۴۰ هزار صندلی در سکوی تماشاگران، تعمیر و تجهیز سرویس‌های بهداشتی، زیباسازی محوطه و ساماندهی داخل ورزشگاه از جمله اقداماتی است که شهرداری تبریز تا روز برگزاری دیدار تراکتور در لیگ نخبگان آسیا انجام خواهد داد.

شهردار تبریز با بیان اینکه تیم فوتبال تراکتور ظرفیت بی نظیری برای فوتبال استان و تیم ملی کشورمان محسوب می‌شود، در ادامه تأکید کرد: برای رفع نواقص این ورزشگاه از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد تا زمینه برای میزبانی شایسته بازی‌های آسیایی تراکتور فراهم شود.

