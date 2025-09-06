نماینده قزوین در مجلس:
مرکز تجارت زیتون زنجیره ارزش کاملی از تولید تا توزیع ایجاد میکند
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس گفت: مرکز تجارت زیتون قزوین زنجیره کاملی از تولید تا توزیع ارزش زیتون را ایجاد میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فاطمه محمدبیگی صبح امروز در مراسم آغاز عملیات احداث مرکز تجارت زیتون قزوین این طرح را زنجیره کاملی از تولید تا توزیع ارزش زیتون توصیف کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای این مرکز گفت: در آینده میتوان با ایجاد مدرسه آموزش زیتون، بهرهبرداران و علاقهمندان این حوزه را آموزش داد.
نماینده قزوین در مجلس اضافه کرد: از این مجموعه میتوان برای ارائه خدمات رفاهی برای مسافران استان استفاده کرد و ارزش افزودهای برای منطقه ایجاد کرد.
محمدبیگی با بیان اینکه استان قزوین محل عبور 14 استان است، بر لزوم استفاده از این ظرفیت تأکید کرد و گفت: امیدواریم با کاشت محصولاتی مانند سیر و زعفران در منطقه کوهین و طارم و با کلنگزنی این طرح راهی برای آغاز مهاجرت معکوس به روستاها فراهم شود، زیرا زیست روستایی فاخر و پرفایده است.
وی در پایان از مسئولان استانی خواست تا در راستای حفظ و تسهیلگری این پروژهها همکاری کنند.