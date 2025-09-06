خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده قزوین در مجلس:

مرکز تجارت زیتون زنجیره ارزش کاملی از تولید تا توزیع ایجاد می‌کند

مرکز تجارت زیتون زنجیره ارزش کاملی از تولید تا توزیع ایجاد می‌کند
کد خبر : 1682458
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس گفت: مرکز تجارت زیتون قزوین زنجیره کاملی از تولید تا توزیع ارزش زیتون را ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فاطمه محمدبیگی صبح امروز در مراسم آغاز عملیات احداث مرکز تجارت زیتون قزوین این طرح را زنجیره کاملی از تولید تا توزیع ارزش زیتون توصیف کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های این مرکز گفت: در آینده می‌توان با ایجاد مدرسه آموزش زیتون، بهره‌برداران و علاقه‌مندان این حوزه را آموزش داد.

نماینده قزوین در مجلس اضافه کرد: از این مجموعه می‌توان برای ارائه خدمات رفاهی برای مسافران استان استفاده کرد و ارزش افزوده‌ای برای منطقه ایجاد کرد.

محمدبیگی با بیان اینکه استان قزوین محل عبور 14 استان است، بر لزوم استفاده از این ظرفیت تأکید کرد و گفت: امیدواریم با کاشت محصولاتی مانند سیر و زعفران در منطقه کوهین و طارم و با کلنگ‌زنی این طرح راهی برای آغاز مهاجرت معکوس به روستاها فراهم شود، زیرا زیست روستایی فاخر و پرفایده است. 

وی در پایان از مسئولان استانی خواست تا در راستای حفظ و تسهیل‌گری این پروژه‌ها همکاری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی