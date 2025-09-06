به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فاطمه محمدبیگی صبح امروز در مراسم آغاز عملیات احداث مرکز تجارت زیتون قزوین این طرح را زنجیره کاملی از تولید تا توزیع ارزش زیتون توصیف کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های این مرکز گفت: در آینده می‌توان با ایجاد مدرسه آموزش زیتون، بهره‌برداران و علاقه‌مندان این حوزه را آموزش داد.

نماینده قزوین در مجلس اضافه کرد: از این مجموعه می‌توان برای ارائه خدمات رفاهی برای مسافران استان استفاده کرد و ارزش افزوده‌ای برای منطقه ایجاد کرد.

محمدبیگی با بیان اینکه استان قزوین محل عبور 14 استان است، بر لزوم استفاده از این ظرفیت تأکید کرد و گفت: امیدواریم با کاشت محصولاتی مانند سیر و زعفران در منطقه کوهین و طارم و با کلنگ‌زنی این طرح راهی برای آغاز مهاجرت معکوس به روستاها فراهم شود، زیرا زیست روستایی فاخر و پرفایده است.

وی در پایان از مسئولان استانی خواست تا در راستای حفظ و تسهیل‌گری این پروژه‌ها همکاری کنند.

انتهای پیام/