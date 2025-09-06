خبرگزاری کار ایران
راهیابی ۲ بدمینتون باز از تیم ملی ایران به فینال رقابت‌های جام کاسپین

راهیابی ۲ بدمینتون باز از تیم ملی ایران به فینال رقابت‌های جام کاسپین
در سومین روز از رقابت‌های بین‌المللی جام کاسپین و در بازی‌های مرحله نیمه‌نهایی ۲ بدمینتون باز از تیم ملی کشورمان توانستند با شکست رقبای خود به فینال رقابت‌ها راه پیدا کنند.

به گزارش ایلنا از رشت، روز سوم رقابت‌های بین المللی بدمینتون فیوچر سریز جام کاسپین در دو رده بانوان و آقایان برگزار شد که در جریان این رقابت‌ها و در بخش نیمه نهایی مسابقات، پریا اسکندری در ۲ بازی نفس‌گیر موفق شد با نتایج ۱۸ بر ۱۶ و ۱۵ بر ۶ از سد زهرا رباطی عبور کند و به فینال رقابت‌ها راه یابد.

در دیگر دیدار نیمه‌نهایی، مبینا ندائی، آیدا عنایتی را در ۲ بازی با نتایج ۱۵ بر ۷ و ۱۵ بر ۸ شکست داد و دیگر فینالیست این رقابت‌ها در بخش بانوان شد.

بانوان ملی پوش بدمینتون‌باز، پیش از رسیدن به فینال، با پشت سر گذاشتن رقبایی از کشورهای آذربایجان، اندونزی و قزاقستان، شایستگی و آمادگی بالای خود را به نمایش گذاشتند

صعود بانوان در رده تیمی رقابت‌های بدمینتون جام کاسپین

در بخش ۲ نفره رقابت‌های بین المللی بدمینتون نیز در بخش بانوان در نخستین دیدار در مرحله نیمه‌نهایی، تیم رومینا تاجیک و پریا اسکندری موفق شد با نمایش رقابتی قدرتمندانه و منسجم، تیم فاطمه احمدزاده و ساره امینیان را با نتایج ۱۵ بر ۱۱ و ۱۵ بر ۶ در ۲ بازی پیاپی شکست داده و راهی دیدار نهایی شود.

در دیگر دیدار این مرحله نیز تیم آرتینا آقاپور حصیری و هانا ملاکریمی در دیداری نزدیک برابر تیم زهرا رباطی و فاطمه واعظیان به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر ۱ به پیروزی رسید.

بدین ترتیب، تیم‌های (رومینا تاجیک و پریا اسکندری) و (آرتینا آقاپور و هانا ملاکریمی) توانستند به مرحله نهایی مسابقات راه یابند.

همچنین، تیم‌های (فاطمه احمدزاده و ساره امینیان) و (زهرا رباطی و فاطمه واعظیان) به صورت مشترک به مقام سوم دست یافتند و مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کردند.

***علی حیاتی از ایران و دمیتری پاناراین از قزاقستان، فینالیست‌های جام کاسپین شدند

در ادامه رقابت‌ها و در مرحله نیمه‌نهایی در بخش تک‌نفره آقایان از مسابقات بین‌المللی جام کاسپین، دمیتری پاناراین از قزاقستان و علی حیاتی از تیم ملی کشورمان با پیروزی مقابل رقبای خود به فینال مسابقات راه یافتند.

در رقابت‌های بخش مردان و در دیداری جذاب و تماشایی، دمیتری پاناراین، بازیکن المپیکی و نفر ۱۰۰ رنکینگ جهانی، موفق شد با نتایج ۱۵-۱۳ و ۱۵-۹ مقابل امیرحسین حسینی به پیروزی برسد و راهی فینال شود.

در دیدار دیگر، علی حیاتی در دو بازی متوالی موفق شد محمد زرچی را شکست دهد و دیگر فینالیست این رقابت‌ها شود.

گفتنی است، امیرحسین حسینی و محمد زرچی به صورت مشترک عنوان سومی و مدال برنز این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

فینال دومین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون فیوچر سریز جام کاسپین و مراسم اختتامیه این دوره از رقابت‌ها ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۵ شهریور برگزار می‌شود.

