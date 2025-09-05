محرومیت آبی ۸۳ روستای تفتان پایان مییابد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: برای آبرسانی به ۸۳ روستای شهرستان تفتان، ۲۰۰ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع اجرا شده است.
به گزارش ایلنا قصه پرغصه خشکسالی و کمآبی در سیستان و بلوچستان، روایتی است از عطش زمین و رنجِ مردمی که روزگار را به امید قطرهای آب سپری میکنند. در این سرزمین خشک و بیآب، برای هزاران خانواده در روستاهای محروم، آب مفهومی برابر زندگی، سلامت و امکان ماندن در سرزمین اجدادی است.
سیستان و بلوچستان با اقلیمی گرم و خشک و بارشهای سالانه محدود، سالهاست با مشکلات جدی در تأمین آب شرب و توسعه زیرساختهای آبی مواجه است. این استان پهناور که روستاها و شهرهای آن پراکنده و فاصلهدار از هم قرار دارند، شرایط خاصی برای آبرسانی ایجاد کرده و اجرای پروژههای آبرسانی در آن با هزینههای بالا و محدودیت منابع آبی همراه است.
تأمین آب پایدار در چنین شرایطی، نه تنها نیاز به برنامهریزی دقیق و زیرساختهای مناسب دارد، بلکه مستلزم تأمین اعتبار لازم و پیگیری مستمر متولیان امر است.
نتیجه این عزم و تلاشها امروز در پروژههای متعددی نمایان شده است؛ طرحهایی که با وجود دشواریهای فراوان، نشان از جدیت مسئولان برای پایان دادن به محرومیت آبی و خدمترسانی پایدار به مردم دارد.
در همین چارچوب، طرح آبرسانی مجتمع ۸۳ روستایی چاه احمد در شهرستان تفتان بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای آبرسانی استان با پیشرفت مطلوبی در حال اجراست، طرحی که برای مردمان آن امکان زندگی در سرزمین اجدادی را بدون دغدغه آب فراهم میکند و امید را در دلهای آنان زنده میکند
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در جریان بازدید میدانی از طرح مجتمع ۸۳ روستایی چاه احمد در شهرستان تفتان ، که به همراه مشاوران و پیمانکاران طرح ، صورت گرفت در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، ضمن کنترل جزئیات روند اجرا بر تکمیل سریع این طرح تا پایان سال جاری تأکید کرد.
فرهاد سرگلزایی با اشاره به اهمیت تأمین آب شرب برای مردم مناطق روستایی گفت: برای آبرسانی به این ۸۳ روستا تاکنون ۲۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع اجرا شده و ۱۰۰۰ مترمکعب مخزن ذخیره احداث شده است.
سرگلزایی تصریح کرد: مجتمع ۸۳ روستایی "چاه احمد" با بهرهگیری از منابع آب زیرزمینی منطقه و ایجاد زیرساختهای حیاتی مانند خطوط انتقال، شبکه توزیع، دو مخزن ذخیره و حفر و تجهیز دو حلقه چاه، امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین یادآور شد: با این اقدام شاخص بهرهمندی از آب شرب شهرستان به بیش از ۸۵ درصد میرسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان تأکید کرد که با ادامه عملیات و تکمیل مراحل باقیمانده، امکان آبرسانی مطمئن و پایدار به ۸۳ روستا تا پایان سال فراهم خواهد شد و مردم این مناطق میتوانند از آب سالم و مطمئن بهرهمند شوند.