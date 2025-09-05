خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسئول بسیج سازندگی سپاه لرستان خبر داد؛

هدف گذاری برای آبرسانی به بیش از ۱۰ روستا در دلفان

هدف گذاری برای آبرسانی به بیش از ۱۰ روستا در دلفان
کد خبر : 1682211
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه لرستان از اجرای پروژه ابرسانی به بیش از ۱۰ روستا در شهریتان دلفان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرگرد سید سجاد خلفوند روز جمعه چهاردهم شهریور ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه طرح جهاد آبرسانی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بهره‌مندی مردم روستاهای لرستان از آب آشامیدنی، پروژه آبرسانی مجتمع کفراج شهرستان دلفان آغاز به کار کرد. 

وی افزود: این پروژه شامل بیش از ۷۰۰۰ متر لوله‌گذاری، احداث یک باب مخزن بتنی ذخیره آب ۱۰۰۰ مترمکعبی و همچنین احداث و بهسازی دو باب ایستگاه پمپاژ بوده که عملیات اجرایی آن از هفته جاری آغاز شده است. 

مسئول بسیج سازندگی سپاه لرستان گفت: هدف این پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع کفراج بوده و ارزش ریالی این پروژه بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال است. 

این مسئول تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در صورت نبود مشکلات ظرف مدت ۶ ماه این پروژه آب‌رسانی به اتمام برسد. با اجرای این پروژه بیش از ۱۰ روستا و جمعیتی بالغ بر بالای ۲۰۰۰ نفر از نعمت آب شرب بهره‌مند خواهند شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی