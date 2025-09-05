هدف گذاری برای آبرسانی به بیش از ۱۰ روستا در دلفان

به گزارش ایلنا، سرگرد سید سجاد خلفوند روز جمعه چهاردهم شهریور ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه طرح جهاد آبرسانی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بهره‌مندی مردم روستاهای لرستان از آب آشامیدنی، پروژه آبرسانی مجتمع کفراج شهرستان دلفان آغاز به کار کرد.

وی افزود: این پروژه شامل بیش از ۷۰۰۰ متر لوله‌گذاری، احداث یک باب مخزن بتنی ذخیره آب ۱۰۰۰ مترمکعبی و همچنین احداث و بهسازی دو باب ایستگاه پمپاژ بوده که عملیات اجرایی آن از هفته جاری آغاز شده است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه لرستان گفت: هدف این پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع کفراج بوده و ارزش ریالی این پروژه بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال است.

این مسئول تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در صورت نبود مشکلات ظرف مدت ۶ ماه این پروژه آب‌رسانی به اتمام برسد. با اجرای این پروژه بیش از ۱۰ روستا و جمعیتی بالغ بر بالای ۲۰۰۰ نفر از نعمت آب شرب بهره‌مند خواهند شد.

