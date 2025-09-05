مسئول بسیج سازندگی سپاه لرستان خبر داد؛
هدف گذاری برای آبرسانی به بیش از ۱۰ روستا در دلفان
مسئول بسیج سازندگی سپاه لرستان از اجرای پروژه ابرسانی به بیش از ۱۰ روستا در شهریتان دلفان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرگرد سید سجاد خلفوند روز جمعه چهاردهم شهریور ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه طرح جهاد آبرسانی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بهرهمندی مردم روستاهای لرستان از آب آشامیدنی، پروژه آبرسانی مجتمع کفراج شهرستان دلفان آغاز به کار کرد.
وی افزود: این پروژه شامل بیش از ۷۰۰۰ متر لولهگذاری، احداث یک باب مخزن بتنی ذخیره آب ۱۰۰۰ مترمکعبی و همچنین احداث و بهسازی دو باب ایستگاه پمپاژ بوده که عملیات اجرایی آن از هفته جاری آغاز شده است.
مسئول بسیج سازندگی سپاه لرستان گفت: هدف این پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع کفراج بوده و ارزش ریالی این پروژه بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال است.
این مسئول تصریح کرد: پیشبینی میشود در صورت نبود مشکلات ظرف مدت ۶ ماه این پروژه آبرسانی به اتمام برسد. با اجرای این پروژه بیش از ۱۰ روستا و جمعیتی بالغ بر بالای ۲۰۰۰ نفر از نعمت آب شرب بهرهمند خواهند شد.