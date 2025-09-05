فارس پیشتاز در انتصاب فرمانداران زن

به‌ گزارش ایلنا، حجت الله رضایی در همایش وحدت و همدلی شهرستان اوز با اشاره به جایگاه ژئوپولوتیک و ایدئولوژیک ایران اسلامی افزود: امروز خورسندیم که در استان فارس بنا به تأکید رئیس‌جمهور در مدیریت سیاسی استان، چهار فرماندار زن ایفای نقش می‌کنند و در این زمینه فارس در جایگاه نخست در کشور قرار دارد.

وی ادامه داد: برای نخستین‌بار نیز در استان یک زن فرماندار اهل سنت منصوب شده است که نشان از عمل به وعده‌های دولت در حوزه عدالت و شایسته‌سالاری دارد.

معاون سیاسی استانداری فارس گفت: اینها ظرفیت‌ها و برکات نظام جمهوری اسلامی است و امیدواریم با همدلی و همراهی، آنچه شایسته مردم استان و منطقه است را محقق کنیم.

رضایی، با اشاره به تحولات بین‌المللی تصریح کرد: وقتی اخبار و رویدادهای سیاسی مهم جهان را بررسی می کنیم می بینیم که بخش قابل توجهی از آنها حول محور ایران اسلامی است و علت این موضوع نیز به جایگاه ژئوپولوتیک کشورمان باز می گردد.

وی ادامه داد: این جایگاه سبب شده که کشورمان در طول تاریخ بارها و بارها مورد حمله و هجمه قرار گیرد.

رضایی اظهار کرد: اگر امروز شاهد حملات قدرت‌های برتر در قالب ناتو و به وسیله کارگزار منطقه‌ای‌شان یعنی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی هستیم، به این دلیل است که آنها می‌گویند هژمونی و تسلط ما بر جهان باید حفظ شود اما اقتدار کشور ایران مانع آن است.

معاون سیاسی استانداری فارس گفت: از سال ۲۰۰۱ تاکنون آمریکا برنامه‌ها و سناریوهای متعددی برای توسعه سلطه جهانی خود داشته و در کنار این تضعیف جمهوری اسلامی را نیز به شکل جدی دنبال کرده است اما ایران هرگز تسلیم آنها نشد و جنگ ۱۲ روزه نمونه بارز اقتدار ملت و نظام سیاسی ما بود.

رضایی افزود: رسانه‌های غربی نیز با حجم وسیعی از تبلیغات در تلاشند تا با ایجاد ترس، ناامیدی، اختلاف‌افکنی و دوقطبی‌سازی، کشور را تضعیف کنند، اما اقتدار دیپلماسی و اقتدار نیروهای مسلح در ۲جبهه دیپلماسی و نظامی موجب ناکامی و شکست دشمن در رسیدن به اهداف شد.

وی ، علت اصلی ناکامی دشمنان را وحدت مردم دانست و ادامه داد: ممکن است تجهیزات و سلاح های نظامی بازدارنده باشند اما مولفه پایدار قدرت، مردم و اتحاد مقدس ملت است، مردمی که در هشت سال دفاع مقدس و ۱۲ روز دفاع مقدس پشت کشور و نظام ایستادند.

رضایی از تدبیر رهبر معظم انقلاب، اقتدار نیروهای مسلح و فرماندهان نظامی و مردم به عنوان سه مولفه اثرگذار در پیروزی ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه دانست و افزود: یکی از مؤسسه های تحقیقاتی آمریکا اذعان کرده که آمریکا و رژیم صهیونیستی در ارتباط با ایران دچار خطای استراتژیک شدند چرا که تصور داشتند با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی، جمهوری اسلامی فرو می‌پاشد، اما اتحاد مردم ایران خلاف این فرضیه را رقم زد.

معاون سیاسی استانداری فارس گفت: در استان فارس نیز در جنگ ۱۲ روزه، با تدبیر استاندار و همدلی و تلاش مجموعه‌ها و دستگاه‌ها، در هیچ نقطه ای مشکل ایجاد نشد و حتی تنظیم بازار نیز به هم نخورد و این یعنی موفقیت و باید به چنین مردمی و چنین نیروهای مسلحی افتخار کنیم.

انتهای پیام/