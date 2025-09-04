رئیس هیات اسکواش استان خبرداد؛
برگزاری اردوی مشترک ۳ استان کشور به میزبانی فارس
رئیس هیات اسکواش فارس گفت: شیراز در روزهای میانی شهریورماه، میزبان یکی از رویدادهای مهم اسکواش کشور است.
به گزارش ایلنا، امین مولایی در خصوص برگزاری اردو در شیراز اظهار داشت: اردوی مشترک استعدادهای برتر استانهای یزد، خراسان جنوبی و فارس از ۱۲ شهریورماه به مدت سه روز به همت هیات اسکواش فارس برگزار می شود.
وی اضافه کرد: این اردو با هدایت محمدحسین جعفری، مربی توانمند تیم ملی اسکواش ایران، و با مدیریت مهدی مختاری، داور بینالمللی و از چهرههای برجسته اسکواش فارس ، در شش نوبت تمرینی فشرده برگزار میگردد و فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، ارتقای سطح فنی و افزایش آمادگی بازیکنان نوجوان و جوان سه استان فراهم آورده است.
مولایی تاکید کرد: در این رویداد، از استان فارس بازیکنانی همچون آرتام قائدیان، رایین عضدی، تیام قائدیان، پوریا حسنپور، محمدمهدی زائریپور، امیرعلی قاسمینژاد، شادمهر اسلامی، رضا جوادپور، امیر گلبداغی، مسعود هاشمی و امیرعلی آرچین حضور یافتند.
از استان یزد نیز عرفان مهدیپور، سید مبین سیدان، فرزاد کشفی و عرشیا عزیزی و از خراسان جنوبی فرهان خراشادی، عارف حسینی و رادین عبداللهی در جمع بازیکنان حاضر بودند.
وی افزود: اردوی مشترک سهجانبه فارس، با استقبال خوب ورزشکاران و مربیان همراه شد و بار دیگر ظرفیت بالای فارس در میزبانی برنامههای ملی و منطقهای اسکواش را به نمایش گذاشت.