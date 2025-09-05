خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

دریافت هرگونه شهریه اجباری در مدارس دولتی آذربایجان غربی تخلف است

دریافت هرگونه شهریه اجباری در مدارس دولتی آذربایجان غربی تخلف است
کد خبر : 1681774
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی از ممنوعیت دریافت شهریه در مدارس دولتی استان خبر داد و گفت: با مدیران متخلف برخورد می شود.

علی اکبر صمیمی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا،با تأکید بر ممنوعیت دریافت شهریه اجباری در مدارس دولتی گفت: به جز هزینه بیمه حوادث دانش‌آموزی، هیچ مدیری حق ندارد هنگام ثبت‌نام، وجهی را به صورت الزامی از اولیا دریافت کند.

صمیمی اظهار کرد: در برخی موارد گزارش‌هایی از سوی اولیا مبنی بر اخذ شهریه اجباری یا حق ثبت‌نام توسط برخی مدارس دولتی دریافت شده است که چنین اقدامی تخلف قانونی محسوب می‌شود و در صورت اثبات، با مدیر مربوطه برخورد خواهد شد.

وی افزود: مدیران مدارس دولتی خاص و هیات امنایی موظف هستند مبالغ قانونی را به صورت قسط‌بندی دریافت کنند و شرایط اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها را مدنظر قرار دهند. هیچ الزامی برای پرداخت یکجای مبالغ وجود ندارد.

صمیمی همچنین خطاب به مدیران و مؤسسان مدارس غیردولتی تأکید کرد: این مدارس نیز باید مبالغ تعیین‌شده را بر اساس توان مالی اولیا و به صورت اقساط دریافت کنند تا فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کاهش یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: اداره کل آموزش و پرورش آماده پاسخگویی به شکایات و مشکلات اولیا در خصوص ثبت‌نام مدارس یا سایر مسائل مرتبط است و همه تلاش خود را برای همراهی با خانواده‌ها به کار خواهد گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی