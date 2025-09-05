در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
دریافت هرگونه شهریه اجباری در مدارس دولتی آذربایجان غربی تخلف است
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی از ممنوعیت دریافت شهریه در مدارس دولتی استان خبر داد و گفت: با مدیران متخلف برخورد می شود.
علی اکبر صمیمی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا،با تأکید بر ممنوعیت دریافت شهریه اجباری در مدارس دولتی گفت: به جز هزینه بیمه حوادث دانشآموزی، هیچ مدیری حق ندارد هنگام ثبتنام، وجهی را به صورت الزامی از اولیا دریافت کند.
صمیمی اظهار کرد: در برخی موارد گزارشهایی از سوی اولیا مبنی بر اخذ شهریه اجباری یا حق ثبتنام توسط برخی مدارس دولتی دریافت شده است که چنین اقدامی تخلف قانونی محسوب میشود و در صورت اثبات، با مدیر مربوطه برخورد خواهد شد.
وی افزود: مدیران مدارس دولتی خاص و هیات امنایی موظف هستند مبالغ قانونی را به صورت قسطبندی دریافت کنند و شرایط اقتصادی و معیشتی خانوادهها را مدنظر قرار دهند. هیچ الزامی برای پرداخت یکجای مبالغ وجود ندارد.
صمیمی همچنین خطاب به مدیران و مؤسسان مدارس غیردولتی تأکید کرد: این مدارس نیز باید مبالغ تعیینشده را بر اساس توان مالی اولیا و به صورت اقساط دریافت کنند تا فشار اقتصادی بر خانوادهها کاهش یابد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: اداره کل آموزش و پرورش آماده پاسخگویی به شکایات و مشکلات اولیا در خصوص ثبتنام مدارس یا سایر مسائل مرتبط است و همه تلاش خود را برای همراهی با خانوادهها به کار خواهد گرفت.