بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ جُرم سایبری در پنج ماهه نخست امسال در اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ نعمت الله طاهرپور روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا ۶۵۲ مُجرم مرد و ۲۳۲ مُجرم زن شناسایی شدند.

وی اظهار داشت: همچنین بیش از ۷۹۰ میلیارد ریال از حساب مُجرمان سایبری که اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بودند، با اقدام به‌موقع کارآگاهان پلیس مسدود شد.

وی با اشاره به سرعت عمل پلیس فتا در کشف جرائم اینترنتی گفت: در مدت یاد شده ۹۴ درصد جراوم اینترنتی در استان شناسایی شد که بیشتر آنها مربوط به کلاهبرداری است.

رییس پلیس فتا اصفهان افزود: برداشت اینترنتی به شیوه هک گوشی تلفن همراه نیز ۳۰ درصد از جرائم سایبری کشف شده در پنج ماه امسال را تشکیل می‌دهد.

وی در این پیوند به شهروندان توصیه کرد که هیچ لینکی از منابع ناشناس را که به گوشی تلفن همراه آنها ارسال می‌شود، نگشایند و بسرعت اقدام به پاکسازی آن کنند.

سرهنگ طاهرپور افزود: چهار درصد جرائم کشف شده از ابتدای سالجاری در استان تاکنون نیز مربوط به مزاحمت‌های اینترنتی و ۶ درصد مربوط به هتک حیثیت و نشر اکاذیب است.

وی با اشاره به اقدامات پلیس فتا در شناسایی بستر جرائم سایبری گفت: در پنج ماه امسال ۲ هزار و ۷۳۴ فقره جُرم‌یابی در فضای سایبری به‌منظور اجرای اقدامات پیش‌دستانه صورت گرفته است.

وی، همچنین به افزایش هشت درصدی میزان تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های سایبری اصفهان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون حدود ۵۰ هزار تماس در این ارتباط با کارشناسان پلیس فتا استان برقرار شده است.

رییس پلیس فتا اصفهان همچنین با اشاره به کلاهبرداری‌هایی که گاهی در بستر سکوهای داخلی مانند سایت «دیوار» صورت می‌‎گیرد، از شهروندان خواست که در زمان اقدام به انتشار آگهی به هشدارهای ارائه شده در سایت توجه و برای هرگونه پرداختی از درگاه‌های امن و مورد تایید استفاده کنند.

وی همچنین درباره خرید و فروش‌ غیرمجاز یا انتشار آگهی در باره اعضای بدن در برخی سایت‌ها گفت: این موارد بطور قریب به یقین کلاهبرداری است و در رصد پلیس فتا قرار دارد.

سرهنگ طاهرپور تصریح کرد: سکوهای خارجی مانند تلگرام، اینستاگرام و واتساپ برای انجام معاملات اینترنتی امن نیست و کاربران نباید به آنها اعتماد کنند.

