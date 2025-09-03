خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز عملیات گسترده بهسازی و لکه‌گیری معابر در منطقه ۶ کرج

آغاز عملیات گسترده بهسازی و لکه‌گیری معابر در منطقه ۶ کرج
کد خبر : 1681658
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر منطقه ۶ شهرداری کرج از آغاز عملیات گسترده لکه‌گیری و ترمیم آسفالت معابر این منطقه خبر داد و گفت این اقدامات با هدف حذف ناهمواری‌ها، تسهیل تردد شهروندان و جلوگیری از آسیب به خودروهای عبوری در حال اجراست.

به گزارش ایلنا از البرز، محمدرضا آژیر اظهار کرد: ارتقای کیفیت سطوح گذرگاهی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان، از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری منطقه ۶ است و در همین راستا، عملیات لکه‌گیری و ترمیم آسفالت در محلات مختلف آغاز شده است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح خدمات‌رسانی شهری افزود: این اقدامات علاوه بر بهبود عبور و مرور وسایل نقلیه و سهولت تردد شهروندان، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های ناشی از آسیب‌های احتمالی به خودروها دارد.

آژیر ادامه داد: پس از اتمام مرحله لکه‌گیری و ترمیم اولیه، برنامه‌ریزی لازم برای اجرای عملیات روکش آسفالت در معابر اصلی منطقه انجام شده و این طرح بلافاصله پس از مساعد شدن شرایط جوی اجرا خواهد شد.

مدیر منطقه ۶ شهرداری کرج ابراز امیدواری کرد: با تداوم عملیات بهسازی تا پایان سال، تحولات مثبت و مشهودی در حوزه خدمات شهری رقم بخورد و رضایت شهروندان بیش از گذشته جلب شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی