به گزارش ایلنا از البرز، محمدرضا آژیر اظهار کرد: ارتقای کیفیت سطوح گذرگاهی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان، از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری منطقه ۶ است و در همین راستا، عملیات لکه‌گیری و ترمیم آسفالت در محلات مختلف آغاز شده است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح خدمات‌رسانی شهری افزود: این اقدامات علاوه بر بهبود عبور و مرور وسایل نقلیه و سهولت تردد شهروندان، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های ناشی از آسیب‌های احتمالی به خودروها دارد.

آژیر ادامه داد: پس از اتمام مرحله لکه‌گیری و ترمیم اولیه، برنامه‌ریزی لازم برای اجرای عملیات روکش آسفالت در معابر اصلی منطقه انجام شده و این طرح بلافاصله پس از مساعد شدن شرایط جوی اجرا خواهد شد.

مدیر منطقه ۶ شهرداری کرج ابراز امیدواری کرد: با تداوم عملیات بهسازی تا پایان سال، تحولات مثبت و مشهودی در حوزه خدمات شهری رقم بخورد و رضایت شهروندان بیش از گذشته جلب شود.

