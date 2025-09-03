اختصاص زمین در جاده جیرده برای احداث بیمارستان جامع رشت

به گزارش ایلنا از رشت، زمینی به مساحت ۴۲۵ هزار متر مربع در جاده جیرده، جنب راه‌آهن رشت طی نشستی سه‌جانبه با حضور مجید الهیان، رئیس کل محترم دادگستری گیلان، محمد مهدی علیزاده، مدیرکل اداره‌کل راه و شهرسازی استان و محمد تقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دادگستری کل استان به دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای احداث بیمارستان جامع توسط اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان تعرفه شد.

این تصمیم بر اساس نیاز واقعی و فوری نظام سلامت گیلان به تخت درمانی و در راستای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری کل استان گیلان اتخاذ شد.

مجید الهیان، رئیس کل دادگستری استان گیلان در این نشست با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر روند واگذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی، اظهار کرد: دادگستری گیلان آماده است تا در مراحل مختلف پروژه، به ویژه در زمینه رعایت مقررات قانونی، همکاری‌های لازم را داشته باشد.

محمد تقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست به ضرورت ساخت بیمارستان جامع در استان گیلان اشاره کرد و گفت: این بیمارستان با توجه به کمبود تخت‌های درمانی استان و نیازهای روزافزون جمعیت، می‌تواند نقش مهمی در تأمین خدمات درمانی برای مردم گیلان ایفا کند.

وی همچنین بر لزوم تسریع در فرآیند اجرایی پروژه و رعایت استانداردهای لازم در طراحی و ساخت بیمارستان تأکید کرد.

محمد مهدی علیزاده، مدیرکل راه و شهرسازی گیلان نیز در این نشست بر اهمیت اجرای دقیق ضوابط و مقررات در فرآیند تخصیص زمین و واگذاری آن به دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد.

به گفته وی، تمام تلاش‌ها در راستای رعایت ضوابط قانونی و اخذ مجوزات لازم برای آغاز پروژه خواهد بود.

