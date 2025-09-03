تکمیل پروژه کتابخانه شهر نورآباد ممسنی پس از دو سال وقفه، آغاز شد

به گزارش ایلنا، محمدحسین فیروزی افزود: ساخت پروژه کتابخانه شهر نورآباد ممسنی از سال ٩٨ در زیربنای ٦٠٠ مترمربع در دو طبقه آغاز شده و اداره کل راه‌و‌شهرسازی استان فارس مجری ساخت این پروژه است.

فیروزی اضافه کرد: پروژه کتابخانه بیش از دو سال تعطیل بوده است؛ البته تعطیلی آن به دلیل تامین اعتبارات نبود، بلکه مشکلاتی در پرداخت به پیمانکار وجود داشت که این مسائل، از اردیبهشت ماه سال‌جاری رفع شد و پروژه با تامین اعتبار و با پرداخت‌های جدید به پیمانکار سرعت گرفته است.

وی با بیان اینکه پروژه کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری شهر نورآباد در مرحله ٦۵ درصد پیشرفت فیزیکی قرار دارد، گفت: با تامین اعتبار‌های جدیدی که از سمت فرمانداری شهرستان صورت گرفته و وعده‌های مسئولان برای کمک به تکمیل این پروژه، امید است که تا پایان سال‌جاری تکمیل شود و برای تجهیز و بهره‌برداری در اختیار اداره کل کتابخانه‌های فارس قرار گیرد.

فیروزی اظهار داشت: این کتابخانه تنها کتابخانه شهر نورآباد، مرکز شهرستان ممسنی است؛ با طراحی و تجهیز کتابخانه و ایجاد بخش‌ها و خدمات جدید، نسل جدید کتابخانه‌های عمومی وارد شهرستان ممسنی خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های استان فارس تصریح کرد: مجموع اعتبارات مصوب تکمیل پروژه کتابخانه استاد شهید مطهری شهر نورآباد در سال‌جاری و سال گذشته، ١٠٠ میلیارد ریال است.

