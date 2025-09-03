خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استاندار البرز اعلام کرد؛

تمدید تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و ساعت کاری ۶ تا ۱۳ ادارات البرز تا پایان شهریور

تمدید تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و ساعت کاری ۶ تا ۱۳ ادارات البرز تا پایان شهریور
کد خبر : 1681575
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز گفت: تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و ساعات کاری ادارات استان البرز تا پایان شهریورماه تمدید شد.

به گزارش ایلنا از البرز، مهدی فراهانی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، از اجرای مصوبه وزارت کشور در خصوص تغییر ساعات کاری و تعطیلی پنج‌شنبه‌ها خبر داد.

فراهانی با اشاره به لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی و هماهنگی با سیاست‌های ملی در شرایط گرم سال، اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه صادرشده، ساعات کاری کلیه ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان البرز از روز شنبه تا پایان شهریورماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

وی افزود: این تصمیم با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار و همچنین حفظ سلامت کارکنان و ارباب‌رجوع اتخاذ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز همچنین اعلام کرد: در این مدت، تمامی ادارات استان در روزهای پنج‌شنبه تعطیل خواهند بود و دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی طبق برنامه داخلی خود، خدمات‌رسانی شبانه‌روزی را ادامه خواهند داد.

فراهانی در پایان تأکید کرد: رعایت این مصوبه برای همه دستگاه‌های اجرایی الزامی است و بازرسی‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود تا اجرای دقیق آن مورد اطمینان قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی