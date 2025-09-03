معاون استاندار البرز اعلام کرد؛
تمدید تعطیلی پنجشنبهها و ساعت کاری ۶ تا ۱۳ ادارات البرز تا پایان شهریور
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز گفت: تعطیلی پنجشنبهها و ساعات کاری ادارات استان البرز تا پایان شهریورماه تمدید شد.
به گزارش ایلنا از البرز، مهدی فراهانی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، از اجرای مصوبه وزارت کشور در خصوص تغییر ساعات کاری و تعطیلی پنجشنبهها خبر داد.
فراهانی با اشاره به لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی و هماهنگی با سیاستهای ملی در شرایط گرم سال، اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه صادرشده، ساعات کاری کلیه ادارات، سازمانها و دستگاههای اجرایی استان البرز از روز شنبه تا پایان شهریورماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود.
وی افزود: این تصمیم با هدف افزایش بهرهوری، کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار و همچنین حفظ سلامت کارکنان و اربابرجوع اتخاذ شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز همچنین اعلام کرد: در این مدت، تمامی ادارات استان در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود و دستگاههای خدماترسان و امدادی طبق برنامه داخلی خود، خدماترسانی شبانهروزی را ادامه خواهند داد.
فراهانی در پایان تأکید کرد: رعایت این مصوبه برای همه دستگاههای اجرایی الزامی است و بازرسیها به صورت مستمر انجام میشود تا اجرای دقیق آن مورد اطمینان قرار گیرد.