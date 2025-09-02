خبرگزاری کار ایران
در پی برخورد با میوه‌فروشان صورت گرفت؛

برکناری رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری قزوین

برکناری رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری قزوین
کد خبر : 1681233
در پی برخورد خشن مأموران سد معبر شهرداری قزوین با میوه‌فروشان سیار در بلوار نوروزیان رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و مسئول رفع سد معابر شهرداری قزوین از سمت خود برکنار شدتد.

به گزارش خبرنگار ایلنا  از قزوین،  پیرو اتفاقات اخیر و حواشی مربوط، قرارداد با پیمانکار بخش خصوصی رفع سد معبر، از سوی شهرداری قزوین لغو شد.

همچنین به دستور شهردار قزوین، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی و نیز مسئول رفع سد معابر شهری شهرداری قزوین با دستور شهردار قزوین از سمت خود  برکنار شدند. 

