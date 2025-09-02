در پی برخورد با میوهفروشان صورت گرفت؛
برکناری رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری قزوین
در پی برخورد خشن مأموران سد معبر شهرداری قزوین با میوهفروشان سیار در بلوار نوروزیان رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و مسئول رفع سد معابر شهرداری قزوین از سمت خود برکنار شدتد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، پیرو اتفاقات اخیر و حواشی مربوط، قرارداد با پیمانکار بخش خصوصی رفع سد معبر، از سوی شهرداری قزوین لغو شد.
همچنین به دستور شهردار قزوین، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی و نیز مسئول رفع سد معابر شهری شهرداری قزوین با دستور شهردار قزوین از سمت خود برکنار شدند.