برکناری رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، پیرو اتفاقات اخیر و حواشی مربوط، قرارداد با پیمانکار بخش خصوصی رفع سد معبر، از سوی شهرداری قزوین لغو شد.

همچنین به دستور شهردار قزوین، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی و نیز مسئول رفع سد معابر شهری شهرداری قزوین با دستور شهردار قزوین از سمت خود برکنار شدند.

