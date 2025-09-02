مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس یادآور شد: این نمایشگاه در نیمه آبان ماه افتتاح و برگزار می شود که امیدواریم مورد استقبال و استفاده اهالی استان فارس و کلانشهر شیراز و حتی استان های همجوار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: دومین نوید و برنامه ای که داریم در حوزه هنری است که با رایزنی های انجام شده و حمایت استاندار فارس که پای این کار ایستاده اند، میزبانی بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر در شیراز است. با توجه به زیرساخت های موجود در شیراز، امیدواریم در دی ماه میزبان بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر باشیم که تاکنون تنها در تهران برگزار شده است و شیراز اگر بتواند این میزبانی را بگیرد اولین شهر پس از تهران خواهد بود.

افتتاح پلاتو در شهرستان‌های مختلف فارس

دبیر شورای فرهنگ فارس در رابطه با افتتاح های هفته دولت در بخش فرهنگ و هنر گفت: در هفته دولت ما شاهد افتتاح و کلنگ زنی هایی بوده ایم که در بخش افتتاح ها ابتدا شاهد افتتاح و بهره برداری از پلاتو یا خانه نمایش شهرستان ممسنی بودیم و در شهرستان گراش نیز در هفته جاری پلاتو(خانه نمایش) افتتاح خواهد شد.

رنجبر خاطرنشان کرد: در شهرستان های قیر و کارزین، داراب و بوانات نیز پلاتو ها در حال انجام کارهای پایانی است و نهایت تا پایان شهریورماه افتتاح می شوند. همه این خانه های نمایش جایگاه صد نفر تماشاچی دارد و چهل میلیارد تومان هزینه صرف آنها شده است تا مکانی مناسب برای اهالی فرهنگ و هنر این شهرستان ها باشد. امیدواریم بتوانیم از این مکان ها به بهترین شکل ممکن بهره ببریم که در راستای کلان برنامه چهارم وزارتخانه یعنی توزیع عادلانه فرصت‌های فرهنگی و هنری در همه جای کشور است.