به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، این نیروگاه با ظرفیت ۴.۵ مگاوات، به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی سقفی کشور، نشان از افزایش مشارکت صنایع استان در توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیردارد.

غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در آیین بهره‌برداری از بزرگترین نیروگاه سقفی کشور، گفت: برای اولین بار، صدور مجوز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ساتبا به استان واگذار شده است؛ این اقدام، روند ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی را تسهیل کرده است. محصول این کار جمعی و تیمی نشان می‌دهد که می‌توان از هر مشکلی عبور کرد، به شرط آنکه در کنار هم باشیم. اصل مهم این است که باید انرژی‌های تجدیدپذیر جایگزین شوند و این مهم بدون مشارکت مردمی تحقق نخواهد یافت.

وی ادامه داد: در خراسان رضوی ۶۲۴ حلقه چاه کشاورزی با مشارکت بیش از ۲۰ هزار کشاورز به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز شده‌اند. این سرمایه اجتماعی ارزشمند، نشان‌دهنده ظرفیت بالای مردم استان برای مشارکت در طرح‌های ملی است. خوشبینیم که با تلاش‌هایی که در حال انجام است، در مقیاس نیروگاه‌های بزرگ، جهش بسیار خوبی رقم بخورد و نه تنها مشکلات استان بلکه بخشی از نیازهای کشور نیز در حوزه انرژی رفع شود. هدف ما این است که هیچگاه شاهد خاموشی در آینده نباشیم و حتی مازاد انرژی را در استان ذخیره کنیم و به اصطلاح حبس انرژی داشته باشیم.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی بخش‌ها تصریح کرد: اقتصاد خراسان رضوی بیش از ۵۰ درصد بر پایه خدمات شکل گرفته است که طبیعی است به دلیل وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) این بخش پررنگ‌تر باشد. اما از سوی دیگر، بیش از ۹۰ درصد صنعت استان در اختیار بخش خصوصی است که یک مزیت بزرگ به‌شمار می‌رود. باید پیوند منطقی میان خدمات به‌ویژه گردشگری و بخش صنعت برقرار شود تا هر دو حوزه از ظرفیت‌های یکدیگر بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه صنعت اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در خراسان رضوی به آن پرداخته شود، ایجاد تورهای صنعتی منظم و هدفمند است. بسیاری از مردم و حتی بخش زیادی از جمعیت میلیونی استان، هنوز با توانمندی‌های صنعتی این خطه آشنا نیستند.

وی ادامه داد: باید فضایی تعریف شود که این تورها هم به صورت عمومی و هم تخصصی برگزار شود؛ به‌گونه‌ای که دانشجویان بر اساس رشته‌های خود، زائران و گردشگران براساس علایق‌شان و حتی خانواده‌ها بتوانند از واحدهای صنعتی مختلف بازدید داشته باشند. چنین اقدامی، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های صنعتی استان، در ارتقای برند واحدهای بزرگ، بازاریابی، ایجاد انگیزه در جوانان و تقویت پیوند میان خدمات و صنعت اثر مستقیم دارد.

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: تجربه مشابهی در دوران مدیریت اینجانب در منطقه آزاد کیش آغاز شد؛ در آنجا بسیاری از مردم حتی باور نمی‌کردند صنایع پیشرفته و صادرات‌محور در جزیره فعالیت داشته باشد.

وی گفت: امروز نیز در خراسان رضوی می‌توان این تجربه را تکرار کرد. برگزاری تورهای صنعتی یک‌روزه به مقصد شهرک‌های صنعتی مثل چناران یا واحدهای بزرگ استان، اقدامی ارزشمند خواهد بود که بنیاد توسعه خراسان نیز می‌تواند متولی آن شود. این حرکت جمعی و گسترده، منجر به آشنایی بیشتر جامعه با ظرفیت‌های استان و ایجاد انگیزه برای حرکت‌های جدید خواهد شد.

مظفری در ادامه به ظرفیت‌های جانبی استان اشاره کرد و گفت: موقعیت جغرافیایی و اقتصادی خراسان رضوی، فرصت ایجاد دهکده‌های گردشگری و مراکز خدماتی ـ رفاهی شاخص در مسیرهای ورودی و خروجی مشهد را فراهم کرده است. اگر در طراحی این مسیرها مجتمع‌هایی با خدمات باکیفیت ایجاد شود، می‌تواند علاوه بر کاهش تصادفات جاده‌ای، مقصد توقف و استراحت مسافران باشد. مجموعه عالیس نیز ظرفیت بزرگی برای ایجاد مراکز آموزشی و گردشگری دارد و لازم است الگویی در سطح کشور شود تا سایر بخش‌ها نیز در قالب زنجیره و حتی کنسرسیوم به چنین طرح‌هایی بپیوندند.

انتهای پیام/