دادستان کل کشور در نشست با مدیران عامل پتروشیمی:

هیچ قاضی و دادستانی حق توقیف واحد تولیدی را ندارد

حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، در نشست هم‌اندیشی با مدیران عامل شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، اعلام کرد: دستگاه قضایی از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کند و هیچ مرجع قضایی اجازه توقیف واحدهای تولیدی را ندارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، دادستان کل کشور در این نشست با تأکید بر لزوم حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: «امروز هیچ قاضی و یا دادستانی حق ندارد واحد تولیدی را توقیف کند.»

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و امکانات بی‌نظیر کشور در بخش‌های مختلف افزود: «مردم ما علاقمند به تولیدات داخلی هستند و دستگاه قضایی از صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کند.»

حجت‌الاسلام موحدی آزاد بیان کرد: «نیروهای بومی و توانمند در بخش صنعت و تولید کشور حضور دارند و استقبال کشورهای خارجی از نیروهای تحصیل‌کرده ایرانی نشان از توانمندی مردم ما است.»

او با تجلیل از حماسه ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: «در جریان جنگ ۱۲ روزه شاهد همکاری بی‌نظیر میان واحدهای امنیتی، قضایی و تولیدی بودیم که موجب شد کمبودی در تأمین اقلام مورد نیاز مردم احساس نشود و این نشانه مدیریت همسو و خنثی شدن توطئه دشمنان بود.»

دادستان کل کشور در پایان با اشاره به مطالبات صنعتگران و تولیدکنندگان تأکید کرد: «تمامی این موضوعات در دستگاه قضایی پیگیری می‌شود و دادستان‌ها در سراسر کشور برای رفع مشکلات تولیدگران تلاش می‌کنند.»

