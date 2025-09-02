بهجت حقیقی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس شد

به گزارش ایلنا، آیین تکریم مجتبی دهقان‌پور رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی استان و معارفه احد بهجت حقیقی سرپرست جدید این سازمان، روز چهارشنبه دوازدهم شهریورماه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها و جمعی از مسئولین استانی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس برگزار می‌شود.

این تغییر مدیریتی در راستای ارتقاء عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و با هدف توسعه بخش کشاورزی و اشتغال‌زایی در استان انجام شده است.





