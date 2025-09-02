خبرگزاری کار ایران
بهجت حقیقی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس شد

بهجت حقیقی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس شد
احد بهجت حقیقی به عنوان سرپرست جدید سازمان جهاد کشاورزی استان فارس منصوب شد.

به گزارش ایلنا، آیین تکریم مجتبی دهقان‌پور رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی استان و معارفه احد بهجت حقیقی سرپرست جدید این سازمان، روز چهارشنبه دوازدهم شهریورماه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها و جمعی از مسئولین استانی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس برگزار می‌شود.

این تغییر مدیریتی در راستای ارتقاء عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و با هدف توسعه بخش کشاورزی و اشتغال‌زایی در استان انجام شده است.


 

