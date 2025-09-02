ساکنان روستاهای غرب شهرستان کرخه خواهان تکمیل جاده پل خسرج شدند

به گزارش ایلنا از خوزستان، صبح امروز سه‌شنبه جمعی از ساکنان روستاهای غرب شهرستان کرخه در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند تا خواستار تسریع در تکمیل پروژه جاده پل خسرج به جاده اصلی شوند.

تجمع‌کنندگان در تماس با ایلنا، با اشاره به اینکه جمعیت روستاهای این مسیر حدود ۱۵ هزار نفر می‌باشند، بر لزوم رسیدگی فوری به مشکلات ناشی از ناتمام ماندن این پروژه تاکید کردند.

روستاهای غرب شهرستان کرخه شامل خسرج مزبان، خسرج گصاد، شیخ زویر، کریم خلف، کاظم حمد، روستای استقلال، شنین حسین، شمخی و عشیرت خلف هستند.

آنها در بیانیه‌ای از مسئولان خوزستان خواستند تا با دستور ویژه، روند اجرای پروژه را تسریع کرده و صدای مردم این منطقه را بشنوند.

به گزارش ایلنا، مسیر جاده پل خسرج تنها راه ارتباطی بسیاری از روستاهای منطقه با جاده اصلی است و عدم تکمیل آن موجب اختلال در رفت و آمد، دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی و سایر نیازهای روزمره مردم شده است.

انتهای پیام/