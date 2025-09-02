خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با تجمع مقابل استانداری خوزستان؛

ساکنان روستاهای غرب شهرستان کرخه خواهان تکمیل جاده پل خسرج شدند

ساکنان روستاهای غرب شهرستان کرخه خواهان تکمیل جاده پل خسرج شدند
کد خبر : 1681068
لینک کوتاه کپی شد.

ساکنان روستاهای غرب شهرستان کرخه برای پیگیری تکمیل جاده پل خسرج، امروز مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، صبح امروز سه‌شنبه جمعی از ساکنان روستاهای غرب شهرستان کرخه در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند تا خواستار تسریع در تکمیل پروژه جاده پل خسرج به جاده اصلی شوند.

 تجمع‌کنندگان در تماس با ایلنا، با اشاره به اینکه جمعیت روستاهای این مسیر حدود ۱۵ هزار نفر می‌باشند، بر لزوم رسیدگی فوری به مشکلات ناشی از ناتمام ماندن این پروژه تاکید کردند. 

روستاهای غرب شهرستان کرخه شامل خسرج مزبان، خسرج گصاد، شیخ زویر، کریم خلف، کاظم حمد، روستای استقلال، شنین حسین، شمخی و عشیرت خلف هستند.

آنها در بیانیه‌ای از مسئولان خوزستان خواستند تا با دستور ویژه، روند اجرای پروژه را تسریع کرده و صدای مردم این منطقه را بشنوند.

به گزارش ایلنا، مسیر جاده پل خسرج تنها راه ارتباطی بسیاری از روستاهای منطقه با جاده اصلی است و عدم تکمیل آن موجب اختلال در رفت و آمد، دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی و سایر نیازهای روزمره مردم شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی