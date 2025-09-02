۳۸ درصد مساکن روستایی آذربایجان غربی مقاوم سازی شدند
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجانغربی،از مقاوم سازی ۳۸درصد مساکن روستایی استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا مقدم در نشست خبری با رسانه ها از افتتاح ۱۰۰۰ واحد مسکونی روستایی و اجرای ۱۲۳ پروژه طرح هادی در استان خبر داد.
وی افزود: ۷۰۰ قطعه زمین رایگان و ۳۰۰۰ جلد سند روستایی با همکاری اداره ثبت و اسناد املاک به مردم واگذار شده است.
مقدم با اشاره به مقاومسازی واحدهای روستایی گفت:سال گذشته ۳۳ درصد واحدها مقاومسازی شده بود که امسال این رقم به ۳۸ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: در شهرستانهای نقده، چایپاره و بوکان، ۶۳۴ قطعه زمین در قالب طرح ملی نهضت روستایی به مردم واگذار شده و زمینها به صورت ۹۹ ساله و رایگان در اختیار روستاییان قرار میگیرد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان همچنین از آسفالت ۳۸۰ روستا، توزیع قیر رایگان و مصالح دولتی برای توسعه زیرساختهای روستایی خبر داد و تأکید کرد که همه اقدامات با هدف بهبود کیفیت زندگی و توسعه روستاها انجام میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجانغربی گفت: پارسال ۳۶۰ روستا و امسال ۳۸۰ روستا در استان آسفالت شدهاند. همچنین ۵۷ پروژه با ارزش ۶۰ میلیارد تومان با مشارکت دهیاران و ۲۲۸ میلیارد تومان مصالح دولتی در اختیار روستاها قرار گرفته است.
مقدم با بیان اینکه ۲۲۹۱ روستا دارای طرح هادی هستند، تأکید کرد:۳۵ درصد جمعیت استان در روستاها زندگی میکنند و تمامی اقدامات بنیاد مسکن با هدف بهبود کیفیت زندگی، مقاومسازی واحدها و توسعه زیرساختها انجام میشود.