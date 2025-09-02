۳۸ درصد مساکن روستایی آذربایجان غربی مقاوم سازی شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا مقدم در نشست خبری با رسانه ها از افتتاح ۱۰۰۰ واحد مسکونی روستایی و اجرای ۱۲۳ پروژه طرح هادی در استان خبر داد.

وی افزود: ۷۰۰ قطعه زمین رایگان و ۳۰۰۰ جلد سند روستایی با همکاری اداره ثبت و اسناد املاک به مردم واگذار شده است.

مقدم با اشاره به مقاوم‌سازی واحدهای روستایی گفت:سال گذشته ۳۳ درصد واحدها مقاوم‌سازی شده بود که امسال این رقم به ۳۸ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در شهرستان‌های نقده، چایپاره و بوکان، ۶۳۴ قطعه زمین در قالب طرح ملی نهضت روستایی به مردم واگذار شده و زمین‌ها به صورت ۹۹ ساله و رایگان در اختیار روستاییان قرار می‌گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همچنین از آسفالت ۳۸۰ روستا، توزیع قیر رایگان و مصالح دولتی برای توسعه زیرساخت‌های روستایی خبر داد و تأکید کرد که همه اقدامات با هدف بهبود کیفیت زندگی و توسعه روستاها انجام می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌غربی گفت: پارسال ۳۶۰ روستا و امسال ۳۸۰ روستا در استان آسفالت شده‌اند. همچنین ۵۷ پروژه با ارزش ۶۰ میلیارد تومان با مشارکت دهیاران و ۲۲۸ میلیارد تومان مصالح دولتی در اختیار روستاها قرار گرفته است.

مقدم با بیان اینکه ۲۲۹۱ روستا دارای طرح هادی هستند، تأکید کرد:۳۵ درصد جمعیت استان در روستاها زندگی می‌کنند و تمامی اقدامات بنیاد مسکن با هدف بهبود کیفیت زندگی، مقاوم‌سازی واحدها و توسعه زیرساخت‌ها انجام می‌شود.

انتهای پیام/