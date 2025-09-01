خبرگزاری کار ایران
اهدای ۳۱۱ واحد خون در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) در اصفهان

اهدای ۳۱۱ واحد خون در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) در اصفهان
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) ۳۱۱ واحد خون در استان اصفهان اهدا شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، کیان دهراب‌پور اظهار کرد: در روز دوشنبه دهم شهریور که مصادف با سالروز شهادت امام یازدهم بود، ۳۸۷ نفر از اهداکنندگان خون به دو مرکز اهدای خون خواجو در شهر اصفهان و پایگاه انتقال خون کاشان مراجعه کردند که از این تعداد ۳۱۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی افزود: ذخیره خون استان اصفهان در شرایط کنونی ۲۶۶۱ واحد معادل ۶/۵۴ روز است، در حالی که حداقل استاندارد ذخیره خون به روز، هشت روز به شمار می‌رود.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: مردم استان می‌توانند با مراجعه به یکی از ۱۱ مرکز اهدای خون در سطح استان، یاریگر بیماران نیازمند در مراکز درمانی باشند.

