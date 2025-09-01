اهدای ۳۱۱ واحد خون در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) در اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، کیان دهراب‌پور اظهار کرد: در روز دوشنبه دهم شهریور که مصادف با سالروز شهادت امام یازدهم بود، ۳۸۷ نفر از اهداکنندگان خون به دو مرکز اهدای خون خواجو در شهر اصفهان و پایگاه انتقال خون کاشان مراجعه کردند که از این تعداد ۳۱۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی افزود: ذخیره خون استان اصفهان در شرایط کنونی ۲۶۶۱ واحد معادل ۶/۵۴ روز است، در حالی که حداقل استاندارد ذخیره خون به روز، هشت روز به شمار می‌رود.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: مردم استان می‌توانند با مراجعه به یکی از ۱۱ مرکز اهدای خون در سطح استان، یاریگر بیماران نیازمند در مراکز درمانی باشند.

انتهای پیام/