استاندار هرمزگان:
اساس حکمرانی مطلوب، خدمت صادقانه و جلب اعتماد مردم است
استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت بازطراحی روشهای مدیریتی گفت: توسعه و پیشرفت بدون مشارکت مردم و همگرایی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی امکانپذیر نیست و باید رضایت مردم به عنوان مهمترین شاخص حکمرانی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری، استاندار هرمزگان با اشاره به معیارهای انتخاب دستگاههای برتر در جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: رتبهبندیها نشانگر میزان تلاش و مجاهدت دستگاهها در انجام وظایف است و به معنای نادیده گرفتن کوشش سایر دستگاهها نیست.
وی این جشنواره را فرصتی برای بازاندیشی در روشهای خدمترسانی و بهبود نظام اداری دانست و افزود: اساس حکمرانی مطلوب، خدمت صادقانه به مردم است و حرکت در این مسیر، موجب تقویت امید اجتماعی و سرمایه اعتماد عمومی خواهد شد.
به گفته استاندار، هرمزگان در سهماهه نخست امسال در حوزه اقتصادی رتبه نخست کشور و در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز رتبه دوم کشوری در حوزه اجتماعی را کسب کرده است. وی تصریح کرد: این موفقیتها حاصل همگرایی دستگاههای اجرایی، همراهی بخش خصوصی و حمایت مردم است.
وی همچنین از افتتاح و کلنگزنی ۹۳۴ پروژه با ارزش ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در هفته دولت امسال خبر داد و آن را نشانه عزم جدی دولت برای توسعه استان عنوان کرد.
استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارها گفت: حکمرانی در کشور و استان نیازمند بازنگری جدی است و باید شفافیت و پاسخگویی در دستگاهها نهادینه شود. به اعتقاد او، رضایت مردم باید اصلیترین شاخص در ارزیابی عملکرد مدیران باشد.
وی مردم و بخش خصوصی را ضلع اصلی مثلث حکمرانی دانست و تأکید کرد: توسعه بدون مشارکت این دو بخش امکانپذیر نیست و آنچه ما را در مسیر پیشرفت قرار داده، باور به خدمتگزاری و همراهی مردم بوده است.
استاندار در ادامه با اشاره به اهمیت مهارتهای مدیریتی خاطرنشان کرد: یک مدیر موفق باید توانایی شناخت و حل مسئله، مدیریت خشم، ارتباط مؤثر و تصمیمگیری راهبردی داشته باشد؛ چراکه تصمیمات مدیران در نهایت به کیفیت خدماترسانی و افزایش امید اجتماعی منجر میشود.
وی در پایان، جشنواره شهید رجایی را فرصتی برای قدردانی از خدمتگزاران صادق برشمرد و تأکید کرد: همه دستگاهها باید در مسیر اصلاح رویهها، افزایش بهرهوری و تقویت سرمایه اجتماعی گام بردارند.