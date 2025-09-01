اساس حکمرانی مطلوب، خدمت صادقانه و جلب اعتماد مردم است

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری، استاندار هرمزگان با اشاره به معیارهای انتخاب دستگاه‌های برتر در جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: رتبه‌بندی‌ها نشانگر میزان تلاش و مجاهدت دستگاه‌ها در انجام وظایف است و به معنای نادیده گرفتن کوشش سایر دستگاه‌ها نیست.

وی این جشنواره را فرصتی برای بازاندیشی در روش‌های خدمت‌رسانی و بهبود نظام اداری دانست و افزود: اساس حکمرانی مطلوب، خدمت صادقانه به مردم است و حرکت در این مسیر، موجب تقویت امید اجتماعی و سرمایه اعتماد عمومی خواهد شد.

به گفته استاندار، هرمزگان در سه‌ماهه نخست امسال در حوزه اقتصادی رتبه نخست کشور و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز رتبه دوم کشوری در حوزه اجتماعی را کسب کرده است. وی تصریح کرد: این موفقیت‌ها حاصل همگرایی دستگاه‌های اجرایی، همراهی بخش خصوصی و حمایت مردم است.

وی همچنین از افتتاح و کلنگ‌زنی ۹۳۴ پروژه با ارزش ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در هفته دولت امسال خبر داد و آن را نشانه عزم جدی دولت برای توسعه استان عنوان کرد.

استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارها گفت: حکمرانی در کشور و استان نیازمند بازنگری جدی است و باید شفافیت و پاسخگویی در دستگاه‌ها نهادینه شود. به اعتقاد او، رضایت مردم باید اصلی‌ترین شاخص در ارزیابی عملکرد مدیران باشد.

وی مردم و بخش خصوصی را ضلع اصلی مثلث حکمرانی دانست و تأکید کرد: توسعه بدون مشارکت این دو بخش امکان‌پذیر نیست و آنچه ما را در مسیر پیشرفت قرار داده، باور به خدمتگزاری و همراهی مردم بوده است.

استاندار در ادامه با اشاره به اهمیت مهارت‌های مدیریتی خاطرنشان کرد: یک مدیر موفق باید توانایی شناخت و حل مسئله، مدیریت خشم، ارتباط مؤثر و تصمیم‌گیری راهبردی داشته باشد؛ چراکه تصمیمات مدیران در نهایت به کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش امید اجتماعی منجر می‌شود.

وی در پایان، جشنواره شهید رجایی را فرصتی برای قدردانی از خدمت‌گزاران صادق برشمرد و تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید در مسیر اصلاح رویه‌ها، افزایش بهره‌وری و تقویت سرمایه اجتماعی گام بردارند.

