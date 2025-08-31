به گزارش ایلنا، سید مالک حسینی در مراسم افتتاحیه مرکز جوار کارگاهی آموزش فنی و حرفه‌ای شرکت زراعی دشت ناز در میاندورود از اهمیت راه‌اندازی این مرکز به عنوان گامی بزرگ در توسعه مهارت‌های نیروی کار غیر دانشگاهی خبر داد و آن را پاسخ به یکی از چالش‌های اساسی بازار کار کشور دانست.

حسینی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار کار، کمبود نیروی ماهر و متخصص غیر دانشگاهی است، تصریح کرد: وقتی صحبت از نیروی دانشگاهی می‌شود، جنبه دانشی و تئوریک آن بیشتر مورد توجه است، اما در بخش غیر دانشگاهی نیاز به مهارت‌های عملی و تخصصی بسیار جدی‌تر است و این نیاز همواره در بازار کار احساس می‌شود.

وی افزود در استان مازندران بیش از ۱۴۰ مرکز جوار کارگاهی فعال هستند که در سطح کشور این تعداد به حدود ۴ هزار مرکز می‌رسد.

به گفته وی، در سال گذشته بیش از صد هزار گواهی حضور در دوره‌های آموزشی در این مراکز صادر شده است که نشان‌دهنده حجم بالای فعالیت در حوزه آموزش مهارتی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ویژگی‌های این مرکز جدید گفت: یکی از نقاط قوت این مرکز در مازندران، استفاده از مدرسینی است که خود از نیروهای متخصص و باتجربه در مجموعه میزبان هستند و این موضوع به انتقال بهتر تجربیات عملی و فرهنگ کار کمک می‌کند.

وی افزود: این مدل آموزشی می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را با ارتقای مهارت‌ها افزایش دهد و گامی مؤثر در توسعه منابع انسانی باشد.

وی همچنین به اهمیت انتخاب رشته‌های تحصیلی اشاره کرد و گفت: اکنون که فصل انتخاب رشته و اعلام نتایج کنکور است، از دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌خواهم با دقت بیشتری به بازار کار نگاه کنند و صرفاً به ورود به دانشگاه فکر نکنند.

معاون وزیر کار تاکید کرد: در بسیاری از موارد، آموزش‌های مهارتی می‌تواند فرصت‌های شغلی بهتری نسبت به تحصیلات دانشگاهی فراهم کند و خانواده‌ها نباید اصرار کنند که فرزندانشان حتماً دانشگاه بروند بلکه توجه ویژه‌ای به مسیرهای مهارتی و آموزش‌های فنی داشته باشند.

حسینی از برنامه‌های دولت برای هماهنگ‌سازی آموزش نیروی کار با نیازهای بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر مکاتبه‌ای با همه استانداران انجام داده‌ایم و در حال جمع‌آوری داده‌های دقیق درباره تقاضای نیروی کار در بخش‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی هستیم تا بتوانیم نیازهای واقعی بازار را به‌صورت متمرکز داشته باشیم.

وی افزود: این اطلاعات تا پایان شهریور ماه در سامانه ملی جستجوی شغل بارگذاری خواهد شد.

این مسئول درباره سامانه ملی جستجوی شغل توضیح داد: این سامانه به عنوان یک پلتفرم جامع، تمامی اطلاعات مربوط به تقاضای نیروی کار در حوزه‌های مختلف را جمع‌آوری و منتشر می‌کند و به بازیگران حوزه جذب نیروی کار کمک می‌کند تا در هر استان و هر رشته مهارتی بدانند بازار کار کجا نیازمند نیروی متخصص است.

معاون وزیر کار ادامه داد: این سامانه با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، امکان برنامه‌ریزی دقیق برای آموزش نیروی کار را بر اساس نیاز واقعی بازار فراهم می‌کند.

حسینی در پایان تاکید کرد: اتصال آموزش‌های مهارتی به نیازهای بازار کار، می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد و به توسعه پایدار اشتغال در کشور کمک کند و ما امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، بسیاری از چالش‌های اشتغال و کمبود نیروی ماهر در بخش‌های مختلف حل شود.

