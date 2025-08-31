خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول خبرداد؛

آغاز طرح تفکیک و جمع‌آوری لباس‌های کهنه در شیراز

آغاز طرح تفکیک و جمع‌آوری لباس‌های کهنه در شیراز
کد خبر : 1680430
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز از آغاز طرح تفکیک و جمع‌آوری لباس‌های کهنه و منسوجات فرسوده از مبدأ با هدف کاهش پسماند دفنی، صرفه‌جویی در منابع طبیعی و پاسداشت محیط زیست خبر داد.

به گزارش ایلنا، صمد پناهیان گفت: طرح تفکیک و جمع‌آوری لباس‌های کهنه و منسوجات فرسوده از مبدأ، با هدف کاهش پسماند دفنی، صرفه‌جویی در منابع طبیعی و حفظ محیط زیست آغاز شد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز افزود: در این طرح، شهروندان می‌توانند لباس‌ها و منسوجات غیرقابل استفاده خود را در کیسه‌های مشخص‌شده قرار داده و در روزهای تعیین‌شده به خودروهای جمع‌آوری بازیافت در سطح محلات تحویل دهند.

پناهیان با اشاره به اهمیت تغییر فرهنگ و کاهش تولید پسماند اظهار داشت: با اجرای این طرح، علاوه بر جلوگیری از دفن حجم زیادی از منسوجات، می‌توانیم گام مؤثری در راستای تحقق اهداف ملی مدیریت پسماند و دستیابی به بازیافت حداکثری منسوجات برداریم.

وی از شهروندان خواست با مشارکت فعال در این طرح، سازمان مدیریت پسماند را در مسیر کاهش آلودگی زیست‌محیطی و استفاده بهینه از منابع یاری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر