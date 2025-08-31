یک مسئول خبرداد؛
آغاز طرح تفکیک و جمعآوری لباسهای کهنه در شیراز
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز از آغاز طرح تفکیک و جمعآوری لباسهای کهنه و منسوجات فرسوده از مبدأ با هدف کاهش پسماند دفنی، صرفهجویی در منابع طبیعی و پاسداشت محیط زیست خبر داد.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز افزود: در این طرح، شهروندان میتوانند لباسها و منسوجات غیرقابل استفاده خود را در کیسههای مشخصشده قرار داده و در روزهای تعیینشده به خودروهای جمعآوری بازیافت در سطح محلات تحویل دهند.
پناهیان با اشاره به اهمیت تغییر فرهنگ و کاهش تولید پسماند اظهار داشت: با اجرای این طرح، علاوه بر جلوگیری از دفن حجم زیادی از منسوجات، میتوانیم گام مؤثری در راستای تحقق اهداف ملی مدیریت پسماند و دستیابی به بازیافت حداکثری منسوجات برداریم.
وی از شهروندان خواست با مشارکت فعال در این طرح، سازمان مدیریت پسماند را در مسیر کاهش آلودگی زیستمحیطی و استفاده بهینه از منابع یاری کنند.