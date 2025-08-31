به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حدائق از برگزاری ویژه‌برنامه‌های متنوع در سطح استان به مناسبت ایام نهم ربیع‌الاول خبر داد و اظهارداشت: اجتماع بزرگ جشن «عید بیعت» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین بندانی نیشابوری و مدیحه سرایی حاج حسن شالبافان روز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ همزمان با نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر شاهچراغ(ع) همراه با قرائت میثاق‌نامه برگزار می‌شود همچنین در تاریخ ۱۴ شهریورماه اجتماع دیگری در مصلای نماز جمعه‌های استان برپا خواهد شد. وی افزود: برگزاری نمایشگاه معرفتی ـ مهدوی در حرم مطهر، اختصاص یک خطبه از نماز جمعه‌های ۷ و ۱۴ شهریور به مباحث مهدویت توسط ائمه جمعه استان، سخنرانی مدیر بنیاد یا یکی از اساتید مهدوی قبل از خطبه‌ها و همچنین اهدای خون به نیت سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) از دیگر برنامه‌هاست.

حجت الاسلام و المسلمین حدائق با اشاره به لزوم برگزاری کلاس های تخصصی مهدویت برای آحاد جامعه گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، یک دوره آموزش معارف مهدوی برای کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی برگزار و از مدیران دستگاه‌های برتر توسط امام جمعه، استاندار و مدیرعامل بنیاد تقدیر خواهد شد همچنین سه‌شنبه‌های مهدوی در ادارات، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ویژه نهم ربیع فعالانه برگزار می‌شود.

به گفته قائم‌مقام بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) فارس، نشست‌های معرفتی «ده گام منتظرانه» در ۱۰ مسجد شاخص، برگزاری نشست‌های مهدوی در مساجد به‌ویژه مساجد مزین به نام حضرت مهدی(عج)، برگزاری یک دوره فشرده معارف مهدوی ویژه ائمه جماعات مساجد، نشست‌های مهدوی اساتید، مبلغان و طلاب حوزه‌های علمیه و دوره‌های مقدماتی و تکمیلی معارف مهدوی برای طلاب از دیگر برنامه‌های این ایام است.

وی همچنین برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی «میثاق با خورشید پنهان» ویژه فرهنگیان و دانش‌آموزان، جشنواره دانش‌آموزی «امام مهربان من»، مسابقه بهترین برداشت از دعای عهد، مراسم شب شعر و عصر شعر مهدوی، مسابقات کتابخوانی «یار مهربان» ویژه کارکنان دولت و «ما منتظریم» ویژه عموم مردم را بخشی دیگر از ویژه‌برنامه‌های نهم ربیع در فارس عنوان کرد.

این استاد حوزه علمیه همچنین از اجرای برنامه های تبیینی با حضور کارشناسان مهدویت خبر داد و گفت: حضور اساتید مهدوی در صدا و سیمای استان، برگزاری صبحگاه مهدوی در مراکز نظامی و انتظامی با عنوان «عهد سربازی»، اختصاص مباحث مهدویت در حلقه‌های صالحین پایگاه‌های مقاومت، نورافشانی در حرم مطهر شاهچراغ(ع) همزمان با مراسم عید بیعت، اجرای پویش «مهر مهدوی» برای تهیه نوشت‌افزار دانش‌آموزان نیازمند، ذبح قربانی با عنوان «نذر ظهور» به نیت سلامتی امام زمان(عج) و کمک به محرومان از جمله دیگر برنامه‌های این ایام است.

وی افزود: طراحی و ساخت نمادهای مهدوی در ارتفاعات و کوهسار مهدی، پیاده‌روی و ورزش همگانی خانوادگی عصر روز نهم ربیع‌الاول، ایجاد ایستگاه‌های صلواتی، نقاشی مهدوی کودکان و نونهالان در پارک‌ها و فرهنگسراها به‌ویژه در حرم مطهر شاهچراغ(ع)، و تهیه و انتشار کلیپ‌های آموزشی ـ مهدوی در فضای مجازی نیز در دستور کار قرار دارد.

