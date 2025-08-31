به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری امروز نهم شهریور در نشست با شرکای اجتماعی تشکل های بازنشستگی و کارگری فارس با تاکید بر اینکه هدف اصلی سفرها و جلسات شنیدن دغدغه‌ها، گفتگو و بررسی مسائل سازمان است، گفت: پای صحبت‌های صاحبان این صندوق می‌نشینیم و در صورت نیاز اصلاحاتی در رویه‌ها، فرآیندها، بخشنامه‌ها و حتی در سطح قانونگذاری انجام می‌دهیم. بخشی از اصلاحات قابل اقدام مستقیم و بخشی نیازمند پیگیری قانونی است.

وی افزود: برای حفظ پایداری صندوق اقدامات جدی لازم است، حتی اگر برخی تسهیلات یا امتیازات کاهش یابد. ارزشمند بودن این صندوق مستلزم کار جدی است و ممکن است برخی امتیازات خوشایند افراد کاهش یابد، اما اگر امتیاز عادلانه باشد نباید از بین برود.

سالاری به وضعیت مالی سازمان اشاره کرد و گفت: هزینه‌های امسال ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که وصول حق بیمه از کارفرمایان حدود ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ به صورت ماهانه حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان صرفاً به روش نقدینگی هزینه می‌شود، در حالی که وصول خوشبینانه حق بیمه ماهانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه شرایط جنگ باعث کاهش توان کارفرمایان در پرداخت حق بیمه شده و فشار بیش از حد بر کارفرما ممکن است منجر به تعدیل نیرو و اخراج شود، گفت: میانگین خوشبینانه وصول ماهانه حق بیمه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و کسری منابع باید از منابع دیگر شامل سود سهام شستا و وصول مطالبات دولت تامین شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: حتی با مدیریت کامل شرکت‌های شستا، سهم آن‌ها نهایتاً ۱.۲ تا ۱.۳ درصد منابع را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند کسری صندوق را جبران کند.

سالاری تاکید کرد: بازنشستگان در صورت تمایل به اشتغال مجدد می‌توانند به کار بازگردند، مشروط بر پرداخت حق بیمه سهم کارفرما مطابق قانون تا تفاوتی بین بازنشسته و غیر بازنشسته ایجاد نشود.

وی افزود: اصلاح مزد واقعی و تسویه مطالبات بیمه‌شدگان و مراکز درمانی با توجه به منابع محدود، از اولویت‌های سازمان است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی آمار مالی دقیق ارائه کرد و گفت: تا پایان مرداد ماه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک رفاه، بانک مرکزی و مراکز درمانی وجود دارد و پرداخت حقوق و مستمری به حدود ۴.۸ میلیون نفر مستمری‌بگیر و بیمه‌شده ادامه دارد.

وی همچنین به پیگیری مطالبات دولت برای تامین حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق و سهام اشاره کرد و گفت: توافقات لازم با وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور انجام شده است.

سالاری تصریح کرد: تمامی اقدامات با هدف حفاظت از صندوق و جلوگیری از ایجاد فشار غیرضروری بر کارفرمایان و بیمه‌شدگان انجام می‌شود و اصلاحات قانونی، مدیریت مزد واقعی، بازنشستگی، تسویه بدهی‌ها و تامین منابع نقدی، تنها راه حفظ پایداری و عدالت در نظام تأمین اجتماعی است.

وی تاکید کرد: با همکاری تمامی ذینفعان، از جمله کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت، امکان مدیریت منطقی صندوق و حل مشکلات مالی و عملیاتی آن وجود دارد و اقدامات انجام شده اثرات ملموسی بر بهبود وضعیت سازمان خواهد داشت.

