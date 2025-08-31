استاندار البرز:
تعامل شورا و شهرداری و شجاعت در تصمیمگیری
فرصت باقیمانده را به رضایتمندی مردم تبدیل کنید
استاندار البرز در دیدار با شهردار و معاونان کلانشهر کرج به مناسبت هفته دولت وفاق ملی، با تبریک این ایام و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، بر ضرورت تعامل شورا و شهرداری، شجاعت در تصمیمگیریهای قانونی، تمرکز بر محلات کمبرخوردار، ارتقای پاسخگویی و توسعه درآمدهای پایدار شهری تأکید کرد و گفت: فرصت باقیمانده باید به رضایتمندی مردم تبدیل شود.
به گزارش ایلنا از البرز، شهردار و معاونان شهرداری کلانشهر کرج به مناسبت هفته دولت با حضور در دفتر استاندار البرز با وی دیدار کردند. در این نشست، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز ضمن تبریک ایام و بزرگداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، بر لزوم همافزایی شورا و شهرداری، سرعت عمل در تصمیمگیریهای قانونی، تمرکز بر محلات کمبرخوردار، ارتقای پاسخگویی و افزایش درآمدهای پایدار شهری تأکید کرد و گفت: هر تصمیمی که به نفع مردم است، باید با شجاعت، دقت و در چارچوب قانون اجرا شود.
استاندار البرز با اشاره به ظرفیت ویژه مدیریت شهری در تصمیمسازی و اجرای سریع مصوبات، تعامل مستمر بین شورای اسلامی شهر و شهرداری را «رمز موفقیت و رضایتمندی عمومی» دانست و افزود: دوره مسئولیت بهسرعت میگذرد؛ در ماههای پیشِرو باید برنامه روزانه داشته باشیم، کارها را اولویتبندی کنیم و نتیجه ملموس بر سفره شهروندان بنشانیم.
وی با تأکید بر اینکه فلسفه وجودی مدیریت شهری، خدمت مؤثر به مردم است، خاطرنشان کرد: در مراجعات شهری باید صبوری، احترام و شنیدن دقیق مطالبات مردم سرلوحه باشد؛ اجازه ندهیم هیچ شهروندی ناراضی از مجموعه خارج شود.
استاندار البرز محلات کمبرخوردار را کانون اصلی مداخلات عمرانی و خدماتی دانست و گفت: پروژههای کوچک اما پیوسته و متعدد در محلات هدف، سیمای شهر را متحول میکند. هر عضو شورا و هر منطقه شهرداری، مسئولیتپذیرانه روی چند محله تمرکز کند تا انباشت اقدامات خرد، به بهبود بزرگ منتهی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از پروژه بزرگراه شمالی کرج به عنوان نمونه بارز همکاری و همدلی دستگاهها یاد کرد و افزود: امروز ۱۶ کیلومتر از این مسیر در حال بهرهبرداری است؛ پروژهای که سالها روی زمین مانده بود و با همت مجموعه مدیریت شهری و پیگیریهای استانی، به نتیجه رسید و رضایت عمومی در میان مردم ایجاد کرد.
در ادامه این دیدار، مهرداد کیانی شهردار کلانشهر کرج نیز ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار البرز گفت: خدمات و تلاشهای استاندار در ذهن مردم البرز به یادگار خواهد ماند و حتی فراتر از جریانهای سیاسی، به واسطه نتایج ملموس و کارهای شاخص، همواره مورد تقدیر قرار میگیرد.
وی افزود: از نگاه ما، استاندار البرز الگویی از تعصب به استان و تلاش بیوقفه است که آثار آن در عمران و آبادانی شهر و در ذهن شهروندان ماندگار خواهد شد.
غلام رضوانی شهردار منطقه ٨ نیز در این نشست به نمایندگی از دیگر مدیران شهری با اشاره به تجربههای همکاری مشترک با استاندار گفت: همکاران شهرداری همواره از حمایتهای ایشان بهرهمند بودهاند و به نمایندگی از همه کارکنان خدوم شهرداری کرج، از تلاشها و زحمات استاندار محترم قدردانی میکنیم.
استاندار البرز در پایان ضمن تبریک هفته دولت گفت: ماههای پیشرو فرصتی است تا با همدلی شورا و شهرداری، تصمیمهای قانونیِ بهموقع و اجرای دقیق، کارنامهای ماندگار از خدمت صادقانه برای مردم ثبت شود.