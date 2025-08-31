مدیرعامل آبفای کرمانشاه:
تابستان امسال کمترین تنش آبی را تجربه کردیم
۴۱۵ روستا آبرسانی شد و ۱۰ تصفیهخانه فاضلاب در حال اجراست
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه به کاهش بارشها و تأثیر آن بر منابع تأمین آب استان اشاره کرد و گفت : با وجود کاهش شدید نزولات جوی، تلاشهای گستردهای برای مدیریت منابع آب و تأمین نیازهای مردم صورت گرفته و تابستان امسال کمترین تنش آبی در استان مشاهده شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، رضا داودی شامگاه هشتم شهریور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال استان کرمانشاه با کاهش حدود ۴۰ درصدی نزولات جوی مواجه بود که در شرق استان این کاهش تا ۶۰ درصد نیز رسید. این کاهش شدید بارشها بر منابع تأمین آب تأثیرگذار بود و شرایط دشواری را برای مدیریت آب ایجاد کرد. با این حال، با اجرای پروژههای مؤثر و برنامهریزی دقیق، تلاش شد شرایطی فراهم شود تا مردم در شهرها و روستاهای استان با کمترین مشکل و تنش آبی مواجه شوند.
وی افزود: خوشبختانه در اغلب شهرهای استان، تنش آبی مشاهده نمیشود و مردم توانستهاند نیازهای خود را به شکل مناسبی تأمین کنند. طی سال گذشته اقدامات گستردهای در شهرهای کرمانشاه، جوانرود، روانسر، پاوه، سنقر، صحنه، کنگاور، هرسین، سرمست، میرآباد، بانهوره، کرندغرب و چندین شهر دیگر انجام شد که نتایج آن در تابستان امسال ملموس بود و توانست رضایت نسبی مردم را جلب کند.
داودی با اشاره به مشکلات ناشی از قطع برق در برخی مناطق گفت: در مواقعی که برق قطع میشود، شاهد اختلال در تأمین آب هستیم. برای حل این مشکل و کاهش اثرات قطع برق، با حمایتهای استانداری، مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان برای خرید دیزل ژنراتورها و تجهیزات ضروری اختصاص یافته است تا هنگام قطع برق، حداقل اختلال در تأمین آب ایجاد شود و مردم کمتر با مشکل مواجه شوند.
وی همچنین به دو پروژه آبرسانی بلندمدت اشاره کرد؛ یکی به کرمانشاه از سد گاوشان و دیگری به سنقر و کلیایی از سد سلیمانشاه. داودی گفت: احداث تصفیهخانههای آب این پروژهها در مراحل پایانی است و انتظار میرود این طرحها تا پایان امسال یا اوایل سال آینده به بهرهبرداری برسند و بخش عمدهای از نیازهای آبی استان را پوشش دهند.
مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه به اقدامات انجام شده در اربعین امسال برای تأمین آب پایدار زوار در مرز خسروی نیز اشاره کرد و افزود: امسال شرایط نسبت به سالهای گذشته بسیار پایدارتر و بهتر بود. در مرز خسروی، آب پایدار تأمین شد و شبکه فاضلاب خسروی نیز اجرایی شد. علاوه بر این، یک سوله با ظرفیت نگهداری یک میلیون بطری آب و دو سردخانه، یکی زیر صفر و دیگری بالای صفر، احداث شد تا خدمات مناسبی به زوار ارائه شود. این اقدامات به ویژه در مدیریت بحرانهای احتمالی و افزایش جمعیت زوار در ایام اربعین بسیار موثر بود.
وی همچنین اقدامات حوزه آب روستایی را تشریح کرد و گفت: طبق برنامهریزی، قرار است به ۸۶۰ روستای استان آبرسانی انجام شود که تاکنون به ۴۱۵ روستا آبرسانی شده است. از سال گذشته تاکنون نیز به ۲۶۰ روستا با جمعیت ۵۰ هزار نفر خدمات آبرسانی ارائه شده است. تلاش داریم طی دو سال آینده، در صورت تأمین اعتبار لازم، باقی روستاها نیز تحت پوشش قرار گیرند تا هیچ روستایی از خدمات آبرسانی پایدار محروم نباشد.
داودی در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه فاضلاب اشاره کرد و گفت: احداث ۱۰ تصفیهخانه فاضلاب در شهرهای کرمانشاه، تازهآباد، جوانرود، روانسر، کرندغرب، سرمست، صحنه، فارسینج، کلکش و دانشگاه رازی در حال انجام است. ظرفیت این تصفیهخانهها بیش از ۳۷ میلیون متر مکعب پساب در سال است که میتواند در اختیار صنایع قرار گیرد و به بهبود وضعیت زیستمحیطی و بهرهوری منابع آب کمک کند.
وی افزود: در صورت تأمین اعتبار، حداقل پنج تصفیهخانه تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد و در صورت امکان این تعداد به ۹ مورد افزایش خواهد یافت تا پوشش خدمات فاضلاب در استان گستردهتر شود.
در بخش پایانی سخنان خود، داودی بر تلاشهای گسترده صورت گرفته برای تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب تأکید کرد و ارزش بالای آبی که در اختیار مشترکین قرار میگیرد را یادآور شد و بر لزوم مدیریت مصرف توسط مردم تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: «همه این اقدامات بدون همکاری و همراهی مردم نتیجهبخش نخواهد بود و مدیریت مصرف آب، کلید حفظ منابع محدود و جلوگیری از تنشهای آبی در آینده است.»