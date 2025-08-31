احداث و تجهیز خوابگاه های دانشجویی توسط، بانک رفاه کارگران

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل لله‌گانی روز یکشنبه نهم شهریور ماه در بازدید از بیمارستان شفا که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت انجام شد، گفت: در بازدیدی که از لرستان داریم بناست از تعدادی از واحدهای تولیدی بازدید شود و جلساتی با استاندار لرستان داشته باشیم، در اولین بازدید از بیمارستان شفا به عنوان بزرگترین بیمارستان بخش خصوصی بازدید کردیم.

وی ادامه داد: اعتقاد داریم که حوزه درمان و سلامت اگر به بخش خصوصی واگذار شود حتماً کیفیت درمان خیلی بالاتر خواهد رفت. خوشبختانه شرایط بسیار خوبی در بیمارستان حاکم است و بخش‌های مختلف در بیمارستان مجهز شده و فاز بعدی تکمیلی بیمارستان در دست اقدام است که در بانک رفاه برای کمک به تجهیز بیمارستان برنامه‌ریزی می‌کنیم که امکانات بهتری برای مردم استان لرستان، خرم‌آباد و استان‌های تابعه داشته باشد.

لله‌گانی با اشاره به اینکه از استان‌های همجوار نیز تعداد زیادی از بیماران به این بیمارستان مراجعه می‌کنند که مشخص است که خدمات خوبی ارائه می‌دهند، تصریح کرد: بانک رفاه کارگران به عنوان یک بانک سلامت محور در حوزه سلامت کمک‌های بسیار خوبی داشته و کمک کرده در جهت اینکه بتوانیم در مراکز درمانی در سراسر کشور کمک کنیم. بحث سازمان تأمین اجتماعی که سهامدار بانک است. امروز همچنین از بیمارستان تأمین اجتماعی بازدید خواهیم کرد.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک رفاه ادامه داد: ابزارهای متعددی جهت کمک به واحدهای تولیدی در بانک طراحی شده، هم طرح‌های توسعه و هم سرمایه در گردش که در طول سفر توضیح می‌دهیم که فعالان اقتصادی استان چگونه می‌توانند از این مزایا استفاده کنند.

وی افزود: در حوزه درمان تقریباً در پنج بخش به واحدهای سلامت کمک می‌کنیم، اول تجهیز بیمارستان‌های سراسر کشور و موضوع دوم در رابطه با خوابگاه‌های دانشجویی است که بانک رفاه کارگران در جهت ساخت و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی ازجمله خوابگاه‌های متأهلی کمک می‎کند. سوم از طریق مکانیزم‌های ماده ۵۶ و سایر ابزارهای تأمین مالی چندین بیمارستان در سطح کشور ساخته شده، بیمارستان بزرگی مانند شهدای تجریش، بیمارستان هرمزگان و قزوین. تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی ازجمله دستگاه‌های‌ام آر آی و سی تی اسکن در سطح کشور که بانک به صورت بلاعوض کمک کرده و یا به صورت استفاده از تجهیزات و مورد آخر ساخت بیمارستان‌ها به صورت بلاعوض است مانند بیمارستان کودکان بندرعباس که به صورت کامل ساخته و واگذار شده است و امروز نیز در سطح لرستان در حوزه درمان و سلات کمک‌های خیلی خوبی انجام خواهد شد.

لله‌گانی اضافه کرد: خیلی از بیمارستان‌های سراسر کشور با کمک تسهیلات بانک رفاه ساخته شده است، به عنوان نمونه در استان سیستان و بلوچستان و در شهر زاهدان یکی از مجهزترین بیمارستان‌های سطح کشور با تسهیلات ما ساخته شده که در منطقه مؤثر بود و می‌شود گفت بهترین بیمارستان در شرق کشور است. در تهران و سایر استان‌ها نیز چه ساخت بیمارستان‌های بزرگ و چه خوابگاه دانشجویی و تأمین تجهیزات بیمارستان‌ها با کمک بانک رفاه تأمین شده، به عنوان بانک حوزه سلامت تعامل خوبی با دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت داریم در بحث بیمارستان تأمین اجتماعی نیز ارتباط نزدیک‌تری داریم.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک رفاه تصریح کرد: می‌توان گفت بانک رفاه یکی از بانک‌هایی است که در حوزه سلامت از گذشته مرتبط بوده و همکاران بانک کار را خوب می‌شناسند از این بابت بانک رفاه می‌تواند به شما کمک کند. می‌توانیم یک تعامل دو سویه داشته باشیم که هم ما به بیمارستان کمک کنیم و هم بیمارستان به ما کمک کند.

وی افزود: یک کارت رفاهی داریم که در بخش کالا است که امیداریم بتوانیم در بخش سلامت نیز آن را فعال کنیم.

