مدیرکل ثبت استان خبرداد؛
صدور ١١٨ هزار فقره سند مالکیت تک برگ در فارس
مدیرکل ثبت فارس از صدور ١١٨ هزار فقره سند مالکیت تک برگ در این استان از ابتدای امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد نخعی با اشاره به اینکه از ابتدای خردادماه سالجاری نیز با شعار «هر کارمند، هر روز، یک سند تبدیلی دفترچهای به تک برگ» تسریع در فرایند تبدیل اسناد دفترچهای به تک برگ را اجرا کرده ایم، افزود: بر اساس آن ادارات تابعه ثبتی مکلف شدند روزانه حداقل به تعداد کارکنان موجود در هر اداره نسبت به تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به تک برگ اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به تلاشهای صورت پذیرفته در ادارات تابعه در مسیر اجرای دستورالعملهای سازمانی ابراز داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون با همت مضاعف همکاران مجموعه ثبتی استان سرعتبخشی به فرایندهای مصوب را مدنظر داشتهایم و حضور جهادی کارکنان در ادارات تابعه حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری موید این امر است.
نخعی صدور تعداد ١١٧ هزار و ٨٤٤ فقره سند مالکیت تک برگ طی مدت سپری شده از سالجاری را مرهون تلاشهای بیوقفه همکاران ادارات تابعه ثبتی استان برشمرد و خاطرنشان کرد: از این میزان بالغبر ٢٧ هزار و۵٨٠ فقره تبدیلی اسناد مالکیت دفترچهای به تک برگ بوده است.
ن مدیرکل ثبت فارس با اشاره به تثبیت بالغبر ٩٠ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون، این میزان معادل ٩ هزار و ٦٨٤ قطعه از این اراضی بوده است.
وی افزود: باتوجهبه اینکه اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مستلزم اجرای کامل قانون جامع حد نگار است، در همین راستا برنامه ما سرعتبخشی به تکمیل حدنگاری استان بوده و با هدف دفاع از مالکیتهای مشروع اشخاص بر اراضی و املاک اجرای تماموکمال این فرایند را دنبال می کنیم.
نخعی افزود: باتوجهبه تمهیدات صورت پذیرفته و اطلاعرسانیهای انجام شده در جهت آگاهی بخشی بمنظور پیگیری روند تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به تک برگ و سرعت عمل ادارات ثبتی تابعه در این راستا ضروری است مردم استان نسبت به پیگیری فرایند تبدیل اسناد مالکیت خود اقدامات لازم انجام دهند.