معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد:
اجرای موفق طرح «مهر درمان» در ۱۳ شهرستان فارس
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از اجرای موفقیتآمیز و مستمر طرح «مهر درمان» در ۱۳ شهرستان استان فارس خبر داد و بر اهمیت این طرح در ارتقای سطح سلامت و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات درمانی تخصصی تاکید کرد.
وی افزود: طرح «مهر درمان»، یکی از این طرحهای شاخص است که با هدف رفع محرومیت و پوشش درمانی اقشار آسیبپذیر و همچنین تسهیل دسترسی همگان به خدمات تخصصی درمانی، از ابتدای راهاندازی تاکنون، نتایج درخشانی را به ارمغان آورده است.
نیامان ادامه داد: این طرح، با رویکردی جامع و میدانی، توانسته است بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی جمعیت استان، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار را پوشش دهد.
معاون درمان دانشگاه با ابراز خرسندی از دستاوردهای طرح «مهر درمان»، اضافه کرد: این طرح، با بهرهگیری از توانمندیهای تخصصی دانشگاه و همکاری ارزشمند شبکههای بهداشت و درمان و بیمارستان های شهرستانها، توانسته است خدمات درمانی تخصصی را به بیش از سه هزار و ۲۵۰ هم استانی ارائه دهد.
وی در ادامه به جزئیات و اهداف کلان این طرح اشاره کرد و افزود: هدف اصلی از اجرای طرح «مهر درمان»، رفع چالش های موجود در دسترسی به خدمات درمانی تخصصی، به ویژه در مناطق دورافتاده و محروم استان است.
نیاکان عنوان کرد: ما معتقد هستیم که سلامت، حقی همگانی است و نباید محدود به موقعیت جغرافیایی یا وضعیت اقتصادی افراد باشد و بر این اساس، با شناسایی نیازهای واقعی مراجعان و اعزام تیمهای پزشکی متخصص و مجهز به مناطق هدف، توانستهایم خدماتی نظیر ویزیت متخصصین، انجام معاینه های تخصصی، ارائه دارو و در صورت لزوم اعمال جراحی و یا ارجاع بیماران به سطوح بالاتر درمانی را فراهم آوریم.
وی به تاثیرگذاری مستقیم طرح در بهبود شاخصهای سلامت اشاره کرد و بیان داشت: این طرح به ارتقای فرهنگ سلامت، آگاهیبخشی به مردم در خصوص بیماریهای رایج و راههای پیشگیری از آنها و همچنین ایجاد اطمینان خاطر در میان شهروندان در خصوص دسترسی به خدمات درمانی با کیفیت کمک شایانی کرده و رضایتمندی گیرندگان خدمات، گواه موفقیت در این زمینه است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با تاکید بر جامعیت طرح، اظهار کرد: طرح «مهر درمان» تنها محدود به ارائه خدمات درمانی نیست، بلکه شامل غربالگریهای اولیه، مشاوره سلامت و در صورت نیاز، پیگیری وضعیت بیماران نیز میشود.
وی ادامه داد: تیمهای ما با حضور مستمر در شهرستانها، در حال پایش وضعیت سلامت مردم و شناسایی افراد نیازمند خدمات تخصصی هستند که این رویکرد فعالانه، به ما امکان میدهد تا قبل از وخیم شدن بیماریها، اقدامات پیشگیرانه و درمانی لازم را پیگیری کنیم.
نیاکان همچنین به برنامههای آتی دانشگاه در خصوص گسترش و ارتقای طرح «مهر درمان» اشاره کرد و گفت: ما در نظر داریم با افزایش تعداد شهرستانهای تحت پوشش و توسعه سبد خدمات درمانی، این طرح را در آینده نیز با قوت بیشتری ادامه دهیم.
وی یادآور شد: ارزیابی مستمر عملکرد طرح و دریافت بازخوردهای شهروندان، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف و اعمال اصلاحات لازم یاری میرساند تا بتوانیم هرچه بهتر به رسالت خود در قبال سلامت مردم عمل کنیم.