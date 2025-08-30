خبرگزاری کار ایران
تشکیل پرونده قضایی برای عاملین تخریب محیط زیست در شهرستان شفت

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت از تشکیل پرونده قضایی برای عاملین تخریب محیط زیست به بهانه احداث جاده ایل راهی در منطقه گشت رودخان خبر داد.

به گزارش ایلنا از شفت، علی اصغر چگینی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت از تشکیل پرونده قضایی برای عاملین تخریب محیط زیست به بهانه احداث جاده ایل راهی در منطقه گشت رودخان خبرداد.

وی در ادامه افزود: براساس اصل ۴۵ قانون اساسی، جنگل‌ها و مراتع طبیعی جزء انفال و ثروت‌های عمومی بوده و هرگونه بهره برداری از آن‌ها در راستای مصالح عامه را قانون تعیین می‌کند و البته این منافی تامین خدمات عمرانی در مناطق عشایری نیست بلکه هرگونه اقدام عمرانی در جنگل‌ها و مراتع باید براساس قانون و پس از اخذ مجوّزهای قانونی صورت گیرد.

چگینی خاطرنشان کرد: تخطّی از قانون خط قرمز دستگاه قضایی است و با مرتکبین این اقدام غیرقانونی باشدت برخورد خواهد شد.

بنابر اعلام سازمان محیط زیست، به رغم حضور نیروهای یگان حفاظت و دستور توقف فعالیت های تخریبی به عنوان ضابط قوه قضاییه، تخریب ها در مجموع به طول ۸/۵ کیلومتر از اراضی مرتعی و جنگلی در منطقه حفاظت شده گشت رودخان سیاهمزگی انجام شد. بخشی از این مسیر که در سال های گذشته به صورت غیر قانونی با تخریب جنگل احداث شده بود ولی در حال احیاء طبیعی بود نیز مجدد تخریب گردید.

همچنین مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان اعلام کرد که دو اصله درخت ممرز و ۱۷ اصله درخچه جنگلی ریشه کن شده است.

