در حال حاضر بیش از ۱۸۰۰ نفر در معادن های گلستان مشغول به کار هستند

به گزارش ایلنای گلستان، ایوب هلاکو در دیدار با مسئولان ارشد صنعت معدن (شستا) با اشاره به تحقق بیش از ۱۸۰۰ فرصت شغلی در چهار ماهه نخست سال جاری، گفت: صنعت زغال‌سنگ یکی از محورهای اصلی اشتغال‌زایی در گلستان است و با حمایت‌های هدفمند می‌توان آن را به یکی از پیشران‌های اقتصادی استان تبدیل کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۸۰۰ نفر به صورت مستقیم در حوزه معدن استان گلستان مشغول به کار هستند. معدن‌کاران این استان علاوه بر فعالیت در معادن محلی، در معادن استان‌های دیگر نیز نقش‌آفرینی می‌کنند، که نشان از مهارت و ظرفیت انسانی بالای منطقه دارد.

وی گفت: با ایجاد بازارهای متنوع و جذب مشتریان جدید، می‌توان بر چالش اصلی تولید، یعنی محدود بودن خریداران غلبه کرد و مسیر رشد پایدار را هموار ساخت.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در این دیدار اشتغال در معادن را از از جمله دشوارترین مشاغل کشور؛ نه تنها برای کارگران زحمتکش، بلکه برای مدیران اجرایی و مسئولان نظارتی دانست. با این حال، تلاش برای بهبود شرایط کاری، ایمنی و رفاه این قشر، گامی مهم در مسیر عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی است.

با تاکید مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و همچنین مدیران بخش اقتصادی شستا تشکیل کارگروه متناسب به جهت توسعه صنعت زغال سنگ و صادرات آن مبنی بر تشکیل کارگروه صادرات زغال سنگ به کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان و چین از طریق مرز اینچه‌برون مورد مداقه قرار گرفت.

گفتنی است نمایندگان سرمایه‌گذاری شستا بعد از حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان به جهت بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه علی الخصوص در صنعت ذغال سنگ در استان حضور یافته اند.

انتهای پیام/