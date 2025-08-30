بازگشایی بوستان «ناصر عبداللهی» پس از بازسازی کامل +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مهدی نوبانی در مراسم افتتاح این مجموعه اظهار داشت: برای بازسازی فاز نخست بوستان ناصر عبداللهی با مساحت هفت هزار مترمربع، بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان هزینه شده است. این مجموعه یکی از قدیمی‌ترین پارک‌های شهر بود که سال‌ها رها شده و عملاً بلااستفاده بود.

شهردار بندرعباس با اشاره به امکانات جدید این مجموعه افزود: در این بوستان، نورپردازی زیبا، فضای سبز گسترده، آبشار موزیکال، زمین چمن مصنوعی، مسیرهای ویژه پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری و بخش‌های تفریحی متنوع ایجاد شده است. این مجموعه در قلب شهر بندرعباس قرار دارد و امیدواریم بتواند پاسخگوی نیاز شهروندان باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه این بوستان به نام هنرمند فقید «ناصر عبداللهی» مزین شده است، بیان کرد: این اقدام، ادای دینی است به هنرمندی که نام هرمزگان را در کشور ماندگار کرد. امیدواریم این مجموعه به محلی برای نشاط، فرهنگ و هویت شهری تبدیل شود.

نوبانی در پایان خاطرنشان کرد: بازسازی این بوستان در مدت یک سال به سرانجام رسید و امروز به عنوان هدیه‌ای ماندگار به شهروندان بندرعباس تقدیم می‌شود.

گفتنی است، این پارک با حضور محمد آشوری استاندار هرمزگان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس، شهردار منطقه ۳ و فرزندان زنده‌یاد ناصر عبداللهی، نوید و نازنین، به بهره‌برداری رسید.

