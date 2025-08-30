افتتاح ۷ پروژه تامین آب آشامیدنی در بخش مرکزی شهرستان قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مقارن با هفته دولت و به مناسبت گرامیداشت شهدای گرانقدر این هفته، ۷ پروژه تامین آب آشامیدنی در بخش مرکزی شهرستان قزوین برای روستاهای شید اصفهان، آجربند، بوزلین و شهر قزوین در محل گلزار شهدای روستای شید اصفهان مورد افتتاح رسمی قرار گرفت.

در مراسم افتتاح این طرح ها، فرماندار شهرستان قزوین گفت: همدلی و همراهی مردم و مسئولین در اجرای پروژه های عمرانی کم نظیر است و خدمت رسانی به مردم به صورت مطلوبی در جریان است.

سیاوش طاهرخانی به مساله خشکسالی های متوالی اشاره کرد و آن را در کنار مسائلی چون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تحریم دشمنان موجب بروز پاره ای ناترازی ها در بخش حامل های انرژی عنوان کرد که خوشبختانه موضوع آب و فاضلاب در سطح استان و در شهرستان قزوین به خوبی مدیریت و کنترل شده است.

در ابتدای این مراسم، قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین نیز در گزارشی اجرای ۷ پروژه فوق را هزینه ای معادل ۴۰ میلیارد تومان برشمرد و اظهار داشت: از این پس، ۱۵ هزار نفر از جمعیت این مناطق از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار می شوند.

مهدی حسین‌خانی در ادامه در تشریح عملیات صورت گرفته نیز از حفر و تجهیز ۵ حلقه چاه با ظرفیت ۱۲۵ لیتر بر ثانیه، احداث مخزن ۱۰۰ مترمکعبی و ایجاد یک کیلومتر خط انتقال خبر داد.

در حاشیه مراسم یاد شده نیز، مدیر امور آبفای شهرستان قزوین به مساله افتتاح نمادین پروژه های بخش مرکزی در گلزار شهدای روستای شید اصفهان اشاره کرد و خدمت رسانی به مردم شهید پرور استان را ادای دین به خون پاک شهدای استان عنوان کرد.

حسین رجب پور همچنین یادآور شد که آب با هزینه و تلاش بسیار تولید می شود و منابع آن نیز محدود و در معرض تهدید است و به همین دلیل لازم است مردم در مصرف آب صرفه جویی و آن را برای آیندگان نیز ذخیره کنند.

گفتنی است در هفته دولت ۱۴۰۴ ، شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ۳۴ پروژه شهری و روستایی با اعتباری بالغ بر ۳۹۷ میلیارد تومان را در سطح استان افتتاح خواهد کرد و در هفته گذشته نیز با حضور وزیر نیرو بیش از ۱۴۷۵ میلیارد تومان پروژه در بخش آب و فاضلاب افتتاح شد.