دستگیری حفاران غیرمجاز در محوطه تاریخی ارجان بهبهان

رئیس اداره میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی بهبهان از دستگیری دو حفار غیرمجاز آثار تاریخی و متجاوزان به هویت فرهنگی در محوطه تاریخی ارجان خبر داد.

علی حداد روز شنبه با اعلام خبر دستگیری حفاران غیرمجاز در محوطه تاریخی ارجان بهبهان به ایلنا گفت: با توجه به اشراف اطلاعاتی و همکاری موثر یگان حفاظت میراث فرهنگی و نیروی انتظامی شهر منصوریه و کلانتری ۱۲ شهرستان بهبهان، دونفر از حفاران و متجاوزان به آثار تاریخی در حین ارتکاب جرم در محوطه ارجان شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بهبهان افزود: در پی گشت زنی نیروی یگان حفاظت میراث فرهنگی بهبهان در محوطه تاریخی ارجان به تردد مشکوک ۲ فرد در حین کار با دستگاه فلزیاب در نزدیکی آثار تاریخی تپه همایون ارجان، موضوع سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش داده شد و  عملیات توسط نیروی انتظامی شهر منصوریه به منظور شناسایی و دستگیری متخلفان در دستور کار قرار گرفت.

حداد تصریح کرد: در این عملیات بعد از تعقیب و گریز، متخلفان از محدوده شهر منصوریه وارد حوزه کلانتری ۱۲ بهبهان شدند که سرانجام در حین فرار در شهر شناسایی و با یکدستگاه فلزیاب دستگیر و بازداشت شدند.

این مقام مسئول ادامه داد: متهمان پس از اعتراف به جرم خود، به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

به گزارش ایلنا، طبق قانون مجازات اسلامی، هرگونه حفاری و کاوش با هدف استخراج اموال تاریخی و فرهنگی جرم محسوب می‌شود. علاوه بر آن، حفاری در محدوده آثار تاریخی نه تنها تخلف است بلکه باعث از بین رفتن هویت تاریخی و فرهنگی کشور می‌شود، که این امر تهدیدی جدی برای تمدن‌های باستانی است.

