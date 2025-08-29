زلزله ۴.۱ ریشتری شهر عسلویه استان بوشهر خسارتی نداشت

به گزارش ایلنا، مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران روز جمعه اعلام کرد: این زمین لرزه‌ ساعت ۱۶ و ۴۱ دقیقه و و ۲۹ثانیه در عمق ۲۴ کیلومتری زمین رخ داده است.

براساس این گزارش موقعیت مرکز زلزله در عرض جغرافیایی ۲۷.۴۵ شمالی و ۵۲.۴۷ شرقی ثبت شده است.

فاصله مرکز زمین لرزه در فاصله ۱۴ کیلومتری شهر عسلویه و ۲۹ کیلومتری گله‌دار استان فارس قرار دارد.

براساس ارزیابی های انجام شده تاکنون خسارتی ناشی از این زمین لرزه در مناطق شهری و روستایی این شهرستان گزارش نشده است.

همچنین براساس اظهارات فرماندار شهرستان عسلویه، زلزله ۴.۱ ریشتری این منطقه خسارت نداشته است.

