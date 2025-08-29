خبرگزاری کار ایران
زلزله ۴.۱ ریشتری شهر عسلویه استان بوشهر خسارتی نداشت
کد خبر : 1679639
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر عسلویه استان بوشهر را لرزاند که براساس اظهارات منابع رسمی این زمین لرزه خسارتی نداشته است.

به گزارش ایلنا، مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران روز جمعه اعلام کرد: این زمین لرزه‌ ساعت ۱۶ و ۴۱ دقیقه و و ۲۹ثانیه در عمق ۲۴ کیلومتری زمین رخ داده است.

براساس این گزارش موقعیت مرکز زلزله در عرض جغرافیایی ۲۷.۴۵ شمالی و ۵۲.۴۷ شرقی ثبت شده است.

فاصله مرکز زمین لرزه در فاصله ۱۴ کیلومتری شهر عسلویه و ۲۹ کیلومتری گله‌دار استان فارس قرار دارد.

براساس ارزیابی های انجام شده تاکنون خسارتی ناشی از این زمین لرزه در مناطق شهری و روستایی این شهرستان گزارش نشده است.

همچنین براساس اظهارات فرماندار شهرستان عسلویه، زلزله ۴.۱ ریشتری این منطقه خسارت نداشته است.

