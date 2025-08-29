دولت اهتمام جدی دارد مشکلات جامعه پزشکی را حل کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد جمالیان در مراسم بزرگداشت روز پزشک و داروساز، افزود: دریافت وجه خارج از تعرفه و مسائلی از این قبیل نیاز به بررسی دقیق دارد. حقوق جامعه پزشکان در چند سال اخیر، با وجود تورم، با قیمت واقعی خدمات هم‌خوانی نداشته است. این مسأله منجر به بروز مشکلات جدی برای پزشکان در تأمین معیشت زندگی آنها شده است. در سال جاری برای نخستین بار، تعرفه‌های پزشکی در ابتدای سال ابلاغ شد.

وی به مهاجرت پزشکان از استان مرکزی به تهران و دیگر شهرها اشاره کرده و ادامه داد: سال گذشته 4 نفر از پزشکان جراح، اراک را ترک کردند و به تهران رفتند این مهاجرت‌ها پیام‌های خوبی ندارد. جامعه پزشکی، جامعه‌ای است که به از خودگذشتگی و فداکاری شهرت دارد و می‌طلبد تا این قشر هم مانند همیشه با سعه صدر مسائل را تحمل کنند و مطمئن باشند که مسئولان، مسائل را پیگیری می‌کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، درباره برخورد نامناسب برخی افراد با جامعه پزشکی، اظهار داشت: در استان مرکزی و شهر اراک به هر حال شاید برخوردهای خوبی با جامعه پزشکی نشده است، اما می‌طلبد که جایگاه‌ها حفظ شود و جمع نخبگان دلگرم‌تر به فعالیت خود ادامه دهند. سعی شده است تا اقدامات بزرگ و خدمات ارزنده‌ای که جامعه پزشکی به مردم ارائه می‌دهد، دچار آسیب نشود.

جامعه پزشکی باعث افتخار کشورند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: جامعه پزشکی قشر بسیار فرهیخته‌ای هستند که باعث افتخار کشورند. اگر بخواهیم در استان و شهرمان شاهد شکوفایی جامعه پزشکی باشیم و روز به روز بتوانیم خدمات بهتری را از پزشکان داشته باشیم، باید قدر این عزیزان را بیشتر بدانیم. پزشکان در مقاطع مختلف از جمله دوران کرونا برای سلامتی مردم جان خود را به خطر انداختند و فداکاری کردند.

جواد نظری افزود: جامعه پزشکی و درمانی استان مرکزی در روند جنگ 12 روزه و حملات دشمن صهیونیستی، با شجاعت و استقامت به خدمت خود ادامه دادند و هرگز محل خدمت را ترک نکردند و این روحیه فداکاری ستودنی بود. شاهد بودیم که کادر درمان در جنگ اخیر، جان خود را برای کمک به مردم به خطر انداختند و حتی یک لحظه نیز با وجود حملات و تهدیدات احتمالی، محل کار خود را ترک نکردند.

وی ادامه داد: در استان مرکزی بیمارستانی داشتیم که کنار سایت موشکی بود و بارها مورد حمله قرار گرفت، اما حتی یکی از اعضا و کادر پزشک تا آخرین لحظه محل کار خود را ترک نکردند، ایستادند و خدمت کردند. بیمارستان شهرستان خنداب و درمانگاه‌هایی که در جوار سایت موشکی قرار داشتند، از آغاز حمله هوایی دشمن صهیونیستی تا پایان آتش بس، مقاوم ایستادند و هرگز عقب‌نشینی نکردند.

