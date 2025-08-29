رزم لرها عامل بقا و امنیت ایران است

به گزارش خبرنگار از خرم آباد، سید رضا صالحی امیری امروز جمعه در آیین سپاس از دست اندرکاران ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد اگر امروز ما در این جغرافیا، در حال برگزاری جشن ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد هستیم و شادی و نشاط داریم، بخاطر خون شهداست.

وی ادامه داد: در حقیقت لرستان دینش را به انقلاب و اسلام ادا کرده است.

وزیر میراث‌فرهنگی بابیان اینکه امروز نه از یک دره و نه از یک جغرافیا، بلکه از هویت یک سرزمین صحبت می‌کنیم، گفت: این ثبت نشان دهنده هویت سرزمینی ماست.

صالحی امیری اظهارداشت: قلعه فلک‌الافلاک و ده‌ها اثر دیگر در همین محدوده نشان دهنده هویت ماست.

وی ادامه داد: ایران سرزمین رمز و رازهاست و هر جا که کاوشی کنید یک اثر پیدا می‌شود و البته همه جغرافیای لرستان، آثار تمدنی دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فضای ایجاد شده در لرستان گفت: امروز در لرستان باهمت استاندار کاربلد و سختکوش، زنان فرهیخته و مردان پرتلاش، این استان در آستانه یک تحول بزرگ در مسیر توسعه قرار گرفته است.

صالحی امیری افزود: در چنین شرایطی هرکس بر طبل نفاق بکوبد در خط دولت و ملت نیست، در این برهه باید خصم دشمن را پشت سر بگذاریم.

وی ادامه داد: امروز حامل پیام رییس جمهور به مردم لرستان هستم و پیام دولت در این زمان، پیام کار، وفاق، تلاش و پاسخگویی به نیازهای مردم است.

وی تصریح کرد: ما از کمبودها و مشکلات کنونی مردم آکاه هستیم و پوزش می‌خواهیم اما بی‌شک با پشت سر گذاشتن نقشه ناتو و تلاش‌های بیشتر، تلاش می‌کنیم بستر جدید و زیست شرافتمندانه‌ای برای مردم ایجاد کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سرمایه اجتماعی، موتور محرکه دولت است، گفت: با اثبات قدمت تاریخی این جغرافیا می‌تواند اتفاق بزرگی شکل بگیرد و نظریه زیست بشر با اثبات قدمت دره‌های خرم آباد، تغییر کند.

صالحی امیری افزود: با همت باستان‌شناسان و مردم می‌توانیم ثابت کنیم آغاز زیست بشر از این منطقه بوده است و فرزندان ما در لرستان باید از چنین رویدادی احساس غرور و غیرت کنند.

وی تاکید کرد: نباید احساس بی‌هویتی در جامعه و نسل جوان ایجاد شود و آموزش و پرورش باید در مدارس ما بیاموزد که لرستان آغازین زیست بشر بوده است زیرا لرستان شناسنامه و تبار ماست و به آن افتخار می‌کنیم.

