وزیر میراثفرهنگی:
زیرساخت های گردشگری در لرستان دو برابر افزایش می یابد
وزیر میراثفرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: زیرساخت های گردشگری لرستان تا پایان برنامه توسعه هفتم به دو برابر افزایش می یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدرضا صالحی امیری روز جمعه هفتم شهریور ماه در حاشیه مراسم غبارروبی از گلزار شهدای خرم آباد در جمع خبرنگاران اظهارداشت: برهمین اساس تقویت زیرساختهای گردشگری در استانهای مختلف به ویژه مناطقی که ظرفیت بیشتری برای توسعه اقتصاد و اشتغال دارند، در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: در این خصوص برای لرستان نیز برنامههای پنجساله مشخص و مشوقهای ویژه برای سرمایهگذاری در این بخش تعریف کرده ایم.
وزیر میراثفرهنگی تصریح کرد: این مشوقها سبب افزایش سرمایهگذاری در بخش گردشگری خواهد شد و البته در این سفر تعهدات جدیدی برای استان لرستان متقبل خواهیم شد و با سرمایهگذاران مختلف نیز گفتوگو میکنیم تا در زمینه زیرساختهای گردشگری بیش از پیش سرمایهگذاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این سفر علاوه بر حضور در مراسم جشن مردمی ثبت جهانی آثار پیش از باستان خرمآباد در یونسکو، مسائل و مشکلات سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
صالحی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سختکوشی استاندار لرستان و خونگرمی مردم این دیار گفت: قطعا با وجود استاندار دلسوز و سختکوش لرستان، مسیر توسعه این استان شتابان خواهد بود.
وی افزود: استان لرستان یکی از استانهایی است که در مسیر توسعه قرار گرفته و این امر نشان میدهد که آینده خوبی در انتظار این استان است.
وی با اشاره به رزم مردم لرستان و رشادتهای جنگ ۱۲ روزه، اظهارداشت: لرستان همواره در صف نخست دفاع از ایران و انقلاب اسلامی بوده است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: سفر به لرستان را از گلزار شهدای این دیار آغاز کردیم و ضمن عرض تسلیت به خانوادههای معظم شهدا، اذعان میکنیم سردارانی که در این سرزمین آرمیدهاند امنیت و شرافت را برای ایرانیان به ارمغان آورده اند.
صالحی امیری ادامه داد: شهدای لرستان در جنگ تحمیلی با صدام و همچنین مقابله با رژیم صهیونیستی نقش پررنگی ایفا کردند و این نشان میدهد که لرستان همواره در صف نخست دفاع از ایران اسلامی قرار دارد.
وی گفت: مردم لرستان پرتلاش، دلسوز، خونگرم و با فضیلت هستند و این استان همواره در مسیر توسعه پیشتاز بوده و آیندهای روشن در انتظار آن است.