پرواز شماره ۱۵۹ شیراز-تهران به علت نقص فنی لغو شد
مدیر روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز از لغو پرواز شماره ۱۵۹ این فرودگاه به مقصد تهران به دلیل نقص فنی خبر داد.

به گزارش ایلنا، احسان استوار اظهارکرد: پرواز شرکت هواپیمایی ساها که قرار بود ساعت ۱۳:۳۰ به مقصد تهران انجام شود، پس از سوار شدن مسافران، به دلیل آشکار شدن یک نقص فنی لغو شد و مسافران از هواپیما شپیاده شدند.

وی افزود: هم‌اکنون مسافران در سالن انتظار مستقر شده‌اند و عملیات رفع نقص فنی هواپیما در جریان است. پرواز به محض اطمینان از برطرف شدن مشکل و ایمنی کامل، انجام خواهد شد.

مدیر روابط عمومی فرودگاه شیراز با بیان اینکه زمان دقیقی برای پرواز اعلام نشده است، گفت: باید تا زمان رفع کامل نقص فنی صبر کرد.

