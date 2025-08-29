استاندار قزوین:
جمهوری اسلامی در معرض هجمه امپریالیسم جهانی است
استاندار قزوین گفت: جمهوری اسلامی در معرض هجمه امپریالیسم جهانی است و در چنین شرایطی نباید درگیر حاشیهها و جنجالهای سیاسی شویم، بلکه باید یکصدا از کشورمان دفاع کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در سخنرانی بین صلاتین نماز جمعه قزوین ضمن قدردانی از حمایتها و مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به دولت چهاردهم گفت: ایشان با تأکید بر کلیدواژه وحدت بهعنوان «سپر پولادی» مسیر آینده کشور را ترسیم کردند، امروز در شرایط ویژه نظام بینالملل با هر گرایش و سلیقه سیاسی وظیفه همه ما حفظ وحدت حول محور ایران عزیز است.
وی با اشاره به فشارهای نظام سلطه افزود: جمهوری اسلامی در معرض هجمه امپریالیسم جهانی است و در چنین شرایطی نباید درگیر حاشیهها و جنجالهای سیاسی شویم، بلکه باید یکصدا از کشورمان دفاع کنیم.
استاندار قزوین همچنین با یادآوری جنگ 12 روزه گفت: بهرغم وجود برخی مشکلات، استان قزوین با همراهی اصناف و بازاریان توانست بدون ایجاد بحران در تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی، این دوران را پشت سر بگذارد؛ در اینجا از مردم شریف استان بازاریان و اصناف تشکر میکنم.
وی در ادامه با گرامیداشت یاد و نام شهید محمدعلی رجایی، رئیسجمهور شهید و فرزند قزوین، تصریح کرد: شهید رجایی کمتر از 40 روز در جایگاه ریاست جمهوری حضور داشت اما نام و راه او تا ابد در سپهر سیاسی ایران ماندگار شد؛ صداقت، پاکدامنی و خدمت بیریای او همچنان الگوی مسئولان نظام است.
نوذری استاندار قزوین یاد شهدای دولت و سه هزار شهید استان قزوین را گرامی داشت.