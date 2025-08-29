به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در سخنرانی بین صلاتین نماز جمعه قزوین ضمن قدردانی از حمایت‌ها و مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به دولت چهاردهم گفت: ایشان با تأکید بر کلیدواژه وحدت به‌عنوان «سپر پولادی» مسیر آینده کشور را ترسیم کردند، امروز در شرایط ویژه نظام بین‌الملل با هر گرایش و سلیقه سیاسی وظیفه همه ما حفظ وحدت حول محور ایران عزیز است.

وی با اشاره به فشارهای نظام سلطه افزود: جمهوری اسلامی در معرض هجمه امپریالیسم جهانی است و در چنین شرایطی نباید درگیر حاشیه‌ها و جنجال‌های سیاسی شویم، بلکه باید یک‌صدا از کشورمان دفاع کنیم.

استاندار قزوین همچنین با یادآوری جنگ 12 روزه گفت: به‌رغم وجود برخی مشکلات، استان قزوین با همراهی اصناف و بازاریان توانست بدون ایجاد بحران در تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی، این دوران را پشت سر بگذارد؛ در اینجا از مردم شریف استان بازاریان و اصناف تشکر می‌کنم.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و نام شهید محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهور شهید و فرزند قزوین، تصریح کرد: شهید رجایی کمتر از 40 روز در جایگاه ریاست جمهوری حضور داشت اما نام و راه او تا ابد در سپهر سیاسی ایران ماندگار شد؛ صداقت، پاکدامنی و خدمت بی‌ریای او همچنان الگوی مسئولان نظام است.

نوذری استاندار قزوین یاد شهدای دولت و سه هزار شهید استان قزوین را گرامی داشت.

انتهای پیام/