امام جمعه گرگان:
خروج ایران از NPT، راهکار ایران در مقابل مکانیسم ماشه
امام جمعه گرگان گفت: یکی از راهکارهای ایران در مقابل مکانیسم ماشه، خروج ایران از NPT است. کسانی که خودشان ناقض اصلی توافق برجام هستند، امروز ایران را به نقض برجام متهم و به اجراییکردن مکانیسم ماشه تهدید میکنند.
به گزارش ایلنای گلستان، آیت الله نورمفیدی امروز در خطبههای نماز جمعه گرگان با اشاره به کارشکنیهای مکرر آمریکاییها و سه کشور اروپایی در قبال تعهدات برجامی خود گفت: با خروج ایران از NPT و پروتکل الحاقی آن، طرف مقابل حساب کار خود را خواهد کرد. چشم و گوش این سه کشور به آمریکاست و در دیدار اخیرشان مثل برده مقابل ترامپ نشسته بودند.
آیت الله نورمفیدی افزود: ابتدا آمریکا و سپس سه کشور اروپایی بودند که به تعهدات خود عمل نکردند نه ایران. کسانی که خودشان ناقض اصلی توافق برجام هستند، امروز ایران را به نقض برجام متهم و به اجراییکردن مکانیسم ماشه تهدید میکنند.
وی گفت: بسیاری از کارشناسان معتقدند مکانیسم ماشه وجاهت حقوقی ندارد و ایران هم دستش خالی نیست و ظرفیتهایی دارد که به موقع از آن استفاده خواهد کرد.
آیتالله نورمفیدی در ادامه خطبهها با اشاره به هفته دولت افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری درباره ریاست محترم جمهوری فرمودند، ایشان فردی پرتلاش، پرکار و پیگیر هستند و ما باید در کنار دولت باشیم و از آنان حمایت کنیم و انشاءالله دولت محترم هم برای حل مشکلات مردم تلاش مضاعفی کند.