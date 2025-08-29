خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امام جمعه گرگان:

خروج ایران از NPT، راهکار ایران در مقابل مکانیسم ماشه

خروج ایران از NPT، راهکار ایران در مقابل مکانیسم ماشه
کد خبر : 1679546
لینک کوتاه کپی شد.

امام جمعه گرگان گفت: یکی از راهکارهای ایران در مقابل مکانیسم ماشه، خروج ایران از NPT است. کسانی که خودشان ناقض اصلی توافق برجام هستند، امروز ایران را به نقض برجام متهم و به اجرایی‌کردن مکانیسم ماشه تهدید می‌کنند.

به گزارش ایلنای گلستان، آیت الله نورمفیدی امروز در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به کارشکنی‌های مکرر آمریکایی‌ها و سه کشور اروپایی در قبال تعهدات برجامی خود گفت: با خروج ایران از NPT و پروتکل الحاقی آن، طرف مقابل حساب کار خود را خواهد کرد. چشم و گوش این سه کشور به آمریکاست و در دیدار اخیرشان مثل برده مقابل ترامپ نشسته بودند. 

آیت الله نورمفیدی افزود: ابتدا آمریکا و سپس سه کشور اروپایی بودند که به تعهدات خود عمل نکردند نه ایران. کسانی که خودشان ناقض اصلی توافق برجام هستند، امروز ایران را به نقض برجام متهم و به اجرایی‌کردن مکانیسم ماشه تهدید می‌کنند. 

وی گفت: بسیاری از کارشناسان معتقدند مکانیسم ماشه وجاهت حقوقی ندارد و ایران هم دستش خالی نیست و ظرفیت‌هایی دارد که به موقع از آن استفاده خواهد کرد. 

آیت‌الله نورمفیدی در ادامه خطبه‌ها با اشاره به هفته دولت افزود: همان‌گونه که مقام معظم رهبری درباره ریاست محترم جمهوری فرمودند، ایشان فردی پرتلاش، پرکار و پیگیر هستند و ما باید در کنار دولت باشیم و از آنان حمایت کنیم و ان‌شاءالله دولت محترم هم برای حل مشکلات مردم تلاش مضاعفی کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش