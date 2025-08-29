بازدید دادستان مرکز خوزستان از زندان بهبهان با تأکید بر تعیین تکلیف سریع پرونده محکومان

به گزارش ایلنا از خوزستان،، امیر خلفیان در جریان بازدیدی میدانی از زندان بهبهان که با حضور حجت‌الاسلام کوتی ناظر بر زندان، اسکندری رئیس دادگستری و معاون دادستان این شهرستان انجام شد، وضعیت زندانیان و مسائل قضایی و حقوقی آنان را بررسی کرد.

خلفیان در این بازدید با ۱۷ زندانی محکوم به قصاص و اعدام به صورت حضوری گفت‌وگو کرده و اظهارات آنان را با دقت استماع کرد. وی پس از مرور اجمالی پرونده‌ها و سوابق این محکومان، بر لزوم تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم قضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.

دادستان مرکز خوزستان با بیان اینکه بازدید از زندان‌ها باید هدفمند و اثرگذار باشد، اظهار داشت: «این بازدید‌ها تنها به حضور فیزیکی مسئولان خلاصه نمی‌شود و باید نتایج ملموس و مؤثر برای زندانیان و روند دادرسی به همراه داشته باشد.»

وی همچنین فعال‌سازی سریع‌تر انجمن حمایت از زندانیان در بهبهان را از اولویت‌های مهم عنوان کرد و افزود: «وجود چنین انجمن‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در حمایت‌های مادی، معنوی و حقوقی از زندانیان و خانواده‌های آنان ایفا کند.»

در این بازدید، حجت‌الاسلام کوتی بر اهمیت رعایت حقوق زندانیان و توجه به نیاز‌های روانی آنان تأکید کرده و خواستار تقویت برنامه‌های مشاوره و حمایت‌های اجتماعی در زندان شد.

همچنین اسکندری رئیس دادگستری بهبهان گزارشی از شرایط فعلی زندان، برنامه‌های اصلاحی و اقدامات در دست اجرا برای بهبود وضعیت زندانیان ارائه کرد.

