به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مؤمنی در جریان سفر به استان مرکزی و در مراسم بهره‌برداری از پروژه لندفیل (چال خاک) زباله شهرداری اراک با ظرفیت 250 هزار مترمکعب، افزود: اگر فرهنگ تفکیک زباله از مبداء در جامعه نهادینه نشود، بخش قابل‌توجهی از بودجه شهرداری‌ها که باید در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی هزینه شود، صرف جداسازی زباله با زحمت و هزینه زیاد خواهد شد. باید به سمتی حرکت کنیم که شهرهایمان الگویی برای توسعه پایدار در منطقه باشند.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک زباله از مبدأ توسط شهروندان، خواستار مشارکت مردم در راستای کاهش هزینه‌های مدیریت پسماند شد و ادامه داد: مشارکت مردمی در مدیریت پسماند اهمیت بسیار فراوانی دارد و در این راستا از شهروندان درخواست می‌شود تا زباله‌ها را از مبداء تفکیک کنند. مردم با این اقدام ساده می‌توانند به داشتن شهری پاک، زیبا و سالم کمک کنند و این کار جمعی، نشانه‌ای از همبستگی ملی برای توسعه پایدار است.

وزیر کشور به نقش رسانه‌ها در فرهنگسازی مواردی مانند تفکیک زباله از مبداء تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: نیاز است رسانه‌ها در ایجاد فرهنگ‌سازی برای تفکیک زباله از مبداء همکاری لازم را داشته باشند، چرا که این اقدام از صرف هزینه‌های گزاف جداسازی زباله جلوگیری می‌کند. بهره‌مندی از شرایط استاندارد دفن زباله برای حفاظت از محیط‌زیست اهمیت ویژه دارد و این اقدام بسیار ارزشمندی است.

مؤمنی تصریح کرد: پروژه لندفیل اراک که در راستای مدیریت هوشمند پسماند طراحی شده، نقش مستقیم در کاهش آلودگی محیط‌زیست، حفظ سلامت شهروندان و زیباسازی شهر اراک ایفا می‌کند. لندفیل اراک نمادی از تعهد دولت به توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست و منابع‌طبیعی است. این پروژه نه تنها به پاکیزگی شهر کمک می‌کند، بلکه با کاهش اثرات مخرب پسماند، آینده‌ای سالم‌تر برای نسل‌های بعدی تضمین می‌کند.

موضوع فناوری در مدیریت پسماند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

استاندار مرکزی نیز در این مراسم گفت: در استان مرکزی، تفکیک زباله از مبداء توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. پسماندهای عادی، پردازش شده و زباله‌های ارزشمند برای بازیافت جداسازی می‌شوند، همچنین زباله‌های غیرقابل بازیافت نیز به صورت اصولی به لندفیل منتقل می‌شوند. پسماندهای عفونی واحدهای بهداشتی و درمانی نیز با ماشین‌آلات تخصصی جمع‌آوری و بی‌خطرسازی می‌شوند تا هیچ‌گونه تهدیدی برای سلامت عمومی ایجاد نشود.

مهدی زندیه‌وکیلی به سیاست تجمیع اماکن دفع زباله اشاره داشته افزود: این سیاست در شهرستان‌های اراک، شازند، کمیجان، خنداب، فراهان و روستاهای تابعه با موفقیت اجرا شده است. جمع‌آوری زباله‌های روستایی نیز به صورت کاملاً مکانیزه و با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام می‌شود که شرایط مطلوبی را در این مناطق ایجاد کرده است. همچنین در شهرستان‌های ساوه و زرندیه نیز الگوی مشابه اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدامات، استان مرکزی را به یکی از پیشروترین مناطق در مدیریت پسماند تبدیل کرده است. موضوع فناوری در مدیریت پسماند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استفاده از تجهیزات مدرن و همکاری با بخش خصوصی، کارایی و کیفیت خدمات را افزایش داده است. هدف این است که با گسترش این اقدامات، نه تنها محیط‌زیست استان را حفظ کنیم، بلکه الگویی برای سایر استان‌ها باشیم.

پروژه لندفیل اراک نقطه عطفی در مدیریت پسماند استان مرکزی است

شهردار اراک نیز در این مراسم گفت: بهره‌برداری از پروژه لندفیل اراک، نقطه عطفی در مدیریت پسماند استان مرکزی است. این پروژه با حمایت دولت، مشارکت بخش خصوصی و همکاری شهروندان، می‌تواند به کاهش آلودگی، صرفه‌جویی در منابع و توسعه پایدار منطقه کمک کند. پروژه لندفیل گامی مهم در مسیر تبدیل اراک به شهری پاک و الگویی برای مدیریت هوشمند پسماند در ایران است.

علیرضا محمودی به ویژگی‌های لندفیل اراک اشاره داشته و افزود: ظرفیت لندفیل اراک 250 هزار مترمکعب است و زباله‌های 5 شهر و 130 روستا به میزان روزانه 400 تن به این سایت منقل می‌شود و برای 5 سال آینده ظرفیت دارد. لندفیل اراک با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال ساخته شده و ساخت نیروگاه 7 مگاواتی برق نیز در کنار این سایت پیش‌بینی شده و به اجرا درخواهد آمد.

وی به سرانه تولید زباله در شهر اراک اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: به ازای هر فرد در اراک 500 گرم زباله تولید می‌شود، این در حالی است که متوسط کشوری 700 گرم زباله در روز است. شهر اراک به ازای هر 1000 نفر تنها یک پاکبان دارد و جزء شهرهایی با تعداد پاکبان محدود است. اما با این حال و به رغم کمبود در شاخص سرانه پاکبان‌ها به نسبت جمعیت در زمره شهرهای تمیز محسوب می‌شود.

انتهای پیام/