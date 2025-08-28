به گزارش خبرنگار ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی امیرکبیر در منطقه حاجی‌آباد شهرستان اراک که با حضور وزیر کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: با توجه به موضوع ناترازی انرژی در کشور و به تبع آن استان مرکزی، تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه‌ریزی شده است.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد و گسترش نیروگاه‌های خورشیدی از اهمیت بسیاری برای کشور برخوردار است، ادامه داد: وزیر کشور قول مساعدت و همکاری برای ایجاد و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی را داده و این موضوع برای استانی مانند استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی اهمیت ویژه دارد. مشارکت مردم در هر مقطعی باعث موفقیت برنامه‌ها شده است و در انرژی خورشیدی نیز به همین منوال خواهد بود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: تولید برق از پنل‌های خورشیدی در جایگاه‌های مختلف از جمله مزارع کشاورزی، صنایع و بخش خانگی در استان مورد توجه قرار گرفته و استقلال خوبی شده است. سبد تولید برق از انرژی‌های نو مانند انرژی بادی، بیوگاز، ژئوترمال، زباله و دیگر منابع مطرح است و باید از این سبد به صورت کامل استفاده و تولید انرژی از دیگر راه‌ها نیز مورد توجه قرار بگیرد.

