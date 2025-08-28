ماموریت برای پیگیری احیای تالاب صالحیه/700 هکتار از این تالاب مستعد کانون ریزگردها است

به گزارش ایلنا از البرز، نشست «شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز» به ریاست رئیس کل دادگستری استان البرز با محوریت بررسی آخرین وضعیت آلایندگی شهرک صنعتی اشتهارد، تعیین تکلیف املاک فاقد سند آموزش و پرورش استان البرز و احیای تالاب صالحیه برگزار شد و دستگاه‌های متولی به بیان گزارشات اقدامات و موانع موجود در مسیر مصوبات نشست پیشین پرداختند.

حسین فاضلی هریکندی در این نشست با بیان اینکه پیگیری صدور اسناد املاک فاقد سند رسمی آموزش و پرورش در راستای رعایت حقوق عامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به برخی مشکلات پیش آمده در تملک مدارس استان در سال‌های اخیر که هزاران دانش آموز داشتند اشاره کرد و گفت: با توجه به کمبود سرانه آموزشی در استان و احتمال تضییع حقوق عامه و بیت المال، دادگستری کل استان البرز به این موضوع ورود پیدا کرد.

ماموریت به روسای حوزه‌‌های قضایی در مورد املاک آموزش و پرورش

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز به تکالیفی که اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در صدور سند دستگاه‌های دولتی فاقد سند رسمی ایجاد خواهد کرد اشاره کرد و افزود: به منظور پیشگیری از مشکلات آتی از جمله عدم اعتبار اسناد عادی، به دبیر کمیته و کمیسیون‌های شبه قضایی و روسای حوزه‌های قضایی استان ماموریت داده شده است در همکاری با آموزش و پرورش در مورد اسناد واگذار شده از جانب دستگاه‌های مختلف و اشخاص حقیقی و حقوقی، از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل صدور سند استفاده کنند.

وی با اشاره به گزارش مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز و اعلام اینکه در حال حاضر از ۱۲۰۰ ملک آموزش و پرورش استان فقط ۳۶۲ مورد دارای سند رسمی هستند ابراز امیدواری کرد با پیگیری مصوبات نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز و همکاری دستگاه های متولی، در موعدهای مشخص شده مابقی نیز سند دار شوند.

احداث تصفیه خانه شماره 2 شهرک صنعتی اشتهارد

دیگر موضوع طرح شده در این نشست از جانب رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص موضوع آلایندگی شهرک صنعتی اشتهارد و اقدامات انجام شده در راستای ایجاد تصفیه خانه و رفع بوی این شهرک بود که در این باره متذکر شد: مشکلات مربوط به راه اندازی تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد برای دهه‌ها معطل مانده بود که در دو سال اخیر با ورود دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه، تصفیه خانه شماره یک آغاز به کار کرده است و حسب گزارش مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز تصفیه خانه شماره 2 نیز پس از برگزاری مناقصه‌ و انعقاد قرارداد با ۱۶۰۰ متر مکعب ظرفیت و 207 میلیارد تومان اعتبار ظرف ۱۵ ماه ایجاد خواهد شد.

حل ریشه‌ای مشکل بوی نامطبوع در اشتهارد

وی با تاکید بر اینکه حل مشکلات تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد و احداث تصفیه خانه شماره 2 حاصل کار کارشناسی و در تعامل و همفکری دستگاه‌های مختلف بوده است متذکر شد: احداث تصفیه خانه جدید اقدام شایسته ای است اما باید همزمان در خصوص لجن انباشته شده و رفع دائمی بوی نامطبوع که حسب اظهارات مدیران شهرستانی ناشی از چرمشهر است نیز اقدامات ریشه ای انجام شود.

رئیس شورای قضایی استان البرز با تاکید بر اینکه هرچند در حال حاضر حسب اظهارات مدیران شهرستان از بوی نامطبوع اشتهارد با ورود دادگستری کل استان به میزان قابل توجهی کاسته شده است تصریح کرد: دستگاه قضایی در راستای حفظ سلامتی مردم به این موضوع ورود پیدا کرد اما باید توجه داشت که توسعه نباید همراه با ایراد صدمه به سلامت مردم باشد.

تبدیل تالاب صالحیه به یکی از کانون‌های ریزگردها

دیگر موضوع طرح شده در این نشست بررسی آخرین وضعیت تالاب صالحیه بود که فاضلی هریکندی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان البرز به منظور احیای این تالاب، پیگیری صدور اسناد تالاب صاحیه به نام محیط زیست را در دستور کار قرار داد افزود: برای اولین بار در کشور سند حدنگاری این تالاب به مساحت ۱۶ هزار هکتار در ۱۱ فقره با تولیت سازمان محیط زیست در سال گذشته صادر شد.

وی با اشاره به ارائه بسته احیای تالاب صالحیه از جانب محیط زیست، تصریح کرد: هم اکنون حدود 700 هکتار از این تالاب مستعد کانون ریزگردها است که دستگاه های متولی باید با در نظر گرفتن شرایط خشکسالی، با همکاری اداره کل محیط زیست استان البرز راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.

ماموریت به فرماندار اشتهارد برای پیگیری احیای تالاب صالحیه

رئیس کل دادگستری استان البرز در این راستا ماموریت داد کیمته‌ای با مسئولیت فرماندار شهرستان اشتهارد و با عضویت مدیران قضایی شهرستان، ادارات کل بازرسی و محیط زیست و دستگاه‌های متولی تشکیل دهد تا با در نظر گرفتن اقتضات خشکسالی نسبت به تامین حقابه این تالاب واحیای آن اقدام کنند.

الزام 72 واحد صنعتی به نصب پیش تصفیه

دادستان عمومی و انقلاب اشتهارد در این نشست با ارائه گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای مسائل زیست محیطی شهرک صنعتی اشتهارد پرداخت و گفت: طی پایش شرکت‌های فعال در خصوص پیش تصفیه و چاه غیرمجاز احتمالی، مشخص شد 72 واحد ملزم به نصب پیش تصفیه هستند که اخطار برای آن‌ها ارسال و مهلت برای نصب به آن‌ها اعطا شده است.

علی اکبری فیض آبادی در ادامه با اشاره به تاسیس و راه‌اندازی تصفیه خانه شماره ۲ متذکر شد: تاسیس و راه‌اندازی تصفیه خانه شماره ۲ توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز در حال انجام بوده و قرارداد منعقد و شروع به کار شده است.

وی با تاکید بر ارائه اخطار به واحدهای متخلف، اضافه کرد: تاکنون ۳۰۰ اخطار توسط شرکت خدماتی به واحدهای آلاینده صادر و ابلاغ شده است و با توجه به معرفی واحدهای متخلف به دادسرا، تاکنون تعداد معدودی از واحدهای آلاینده از سوی محیط زیست به مرجع قضایی معرفی شده است.

70 گزارش در مورد چاه‌های غیرمجاز در شهرک صنعتی اشتهارد

دادستان عمومی و انقلاب اشتهارد بر شناسایی چاه‌های غیر مجاز و نصب کنتور هوشمند چاه‌های مجاز در شهرک صنعتی و ارائه گزارش ماهانه به دادستانی تاکید کرد و متذکر شد: این امر توسط شرکت خدماتی و اداره منابع آب انجام شده است و گزارش حدود ۷۰ واحد صنعتی مشکوک واصل شده و تعداد بیش از ۲۰۰ بازرسی توسط اداره منابع آب صورت گرفته است.

آخرین وضعیت زیست محیطی شهرک صنعتی اشتهارد

مدیر کل محیط زیست استان البرز نیز در این نشست ضمن تقدیر از رئیس کل دادگستری استان و سایر مدیران قضایی در پیگیری مشکلات تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد؛ گفت: مقرر شده بود اداره کل محیط زیست استان در یک بازه زمانی مشخص با کمک شرکت خدماتی، گشت و پایش مشترک از تصفیه خانه داشته باشد که در این راستا ۳۰۰ واحد رصد شد و 5 واحد دارای بیش از دو اخطار شناسایی و به دستگاه قضا معرفی و پلمب شدند.

«قربانعلی محمدپور رودپشتی» به بیان وضعیت تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد پرداخت و افزود: بر اساس آخرین بررسی‌ها میزان COD خروجی شهرک ۱۰ برابر حد مجاز و میزان BOD بین هفت و نیم تا ۱۱ و نیم برابر حد مجاز است اما با این حال روند تغییرات دو پارامتر BOD و COD کاهشی است و این به این معناست که اقدمات مثمر ثمر بوده است.

وی ورودی استاندارد شهرک را کمتر از 4000 واحد دانست و بیان داشت: در حال حاضر ورودی شهرک 8000 یا 9000 واحد است که این میزان باید به 2000 یا 3000 واحد برسد.

مشکل چهار دهه‌ای شهرک صنعتی اشتهارد

یکی دیگر از سخنرانان این نشست فرماندار شهرستان اشتهارد بود که با تقدیر از درایت رئیس کل دادگستری استان در ورود به مشکلات تصفیه خانه شهرک صنعتی و بوی بد اشتهارد گفت: شهرک صنعتی اشتهارد در دهه ۷۰ ایجاد شد و معضلات زیست محیطی آن در دهه 80 آغاز شد اما با تلاش مجموعه قضایی استان و شورای حفظ حقوق بیت المال این معضلات در حال مرتفع شدن است.

صادق کمالی با بیان اینکه بوی نامطبوع شهرستان اشتهارد در 6 ماه گذشته به حداقل رسیده است، افزود: در چند ماه گذشته پساب تصفیه خانه به 350 واحد رسیده است که در چندسال گذشته بی نظیر است.

انتهای پیام/