کارخانه آب معدنی داماش دستور دادستان رودبار را نقض کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، دو هفته پیش به دلیل بروز تنش هایی در منطقه و کم آبی قریب به ۲۰۰ تن از اهالی روستا با برگزاری تجمع اعتراض آمیز در برابر چشمه تامین کننده آب روستا اقدام به قطع جریان آب کارخانه کردند که با دخالت دادستان و فرماندار رودبار نظارت بر نحوه توزیع آب به شورای روستای داماش سپرده شد که امروز کارخانه با نقض دستور دادستان و توافق صورت گرفته تلاش دارد روال توزیع آب را به گذشته بازگرداند که البته ابن موضوع اعتراض دوباره مردمی را در پی دارد.

انتهای پیام/