خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارخانه آب معدنی داماش دستور دادستان رودبار را نقض کرد

کارخانه آب معدنی داماش دستور دادستان رودبار را نقض کرد
کد خبر : 1679066
لینک کوتاه کپی شد.

علیرغم دستور دادستان رودبار مبنی بر نظارت شورای روستای داماش بر نحوه توزیع آب میان روستا و کارخانه آب معدنی داماش امروز چهارشنبه یکی از سهامداران کارخانه با نقض دستور دادستان اقدام به نقض توافق فی مابین کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دو هفته پیش به دلیل بروز تنش هایی در منطقه  و کم آبی قریب به ۲۰۰ تن از اهالی روستا با برگزاری تجمع اعتراض آمیز در برابر چشمه تامین کننده آب روستا اقدام به قطع جریان آب کارخانه کردند که با دخالت دادستان و فرماندار رودبار نظارت بر نحوه توزیع آب به شورای روستای داماش سپرده شد که امروز کارخانه با نقض دستور دادستان و توافق صورت گرفته تلاش دارد روال توزیع آب را به گذشته بازگرداند که البته ابن موضوع اعتراض دوباره مردمی را در پی دارد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور