به گزارش ایلنا، ابراهیم غلام‌زاده زنگنه با اعلام این خبر، به بهبود شرایط تجاری دو کشور در سال جاری و اشاره کرد و افزود: بی‌تردید حجم مبادلات ایران و کویت در مقایسه با سال گذشته افزایش خواهد یافت. یکی از دلایل اصلی این رشد، رفع مشکل ویزا میان دو کشور است که با پیگیری‌های سفارت ایران در کویت و اتاق بازرگانی ایران و کویت محقق شد.

به گفته وی، بعد از دوران کرونا، صدور ویزا از سوی کویت متوقف شده بود و این مسئله تا مدت‌ها مانع رفت‌وآمد فعالان اقتصادی می‌شد. اما اکنون تجار ایرانی می‌توانند به‌راحتی ویزای کویت دریافت کرده و مبادلات خود را از سر بگیرند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت همچنین از برطرف شدن بخش زیادی از مشکلات پیشین در حوزه حمل‌ونقل، گمرک، بازرسی و ترانزیت دریایی خبر داد و گفت این هماهنگی‌ها با تعامل نزدیک اتاق بازرگانی و افراد تأثیرگذار در کویت حاصل شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: در آستانه باز شدن مسیر زمینی حمل کالا از طریق عراق به کویت هستیم. با این تحول، زمان و هزینه حمل‌ونقل به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

غلام‌زاده زنگنه، دلیل فراهم شدن این امکان را پیوستن عراق به کنوانسیون بین‌المللی کارنه تیر دانست و توضیح داد: کارنه تیر سند گمرکی بین‌المللی برای ترانزیت کالا از طریق جاده است. با استفاده از این سیستم، کامیون‌ها بدون تشریفات طولانی گمرکی در مسیرهای بین‌المللی، بارگیری و تخلیه می‌شوند. عراق به‌تازگی به این کنوانسیون پیوسته و این مسئله عبور کالا از ایران به کویت را تسهیل می‌کند.

وی حجم مبادلات تجاری ایران و کویت در سال گذشته را حدود ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: «با رفع مشکل ویزا و باز شدن مسیر زمینی، این رقم بدون شک چند برابر خواهد شد. این مسیر تازه، به‌ویژه در زمینه مبادلات کالاهای اساسی همچون مواد غذایی، میوه و تره‌بار، سرعت و سهولت بیشتری ایجاد خواهد کرد و نقش مهمی در افزایش روابط تجاری دو کشور ایفا می‌کند.

انتهای پیام/