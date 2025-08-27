رئیس اتاق مشترک ایران و کویت خبر داد:
تجارت زمینی میان ایران و کویت بهزودی آغاز میشود
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت با اعلام اینکه در آینده نزدیک امکان مبادله کالا میان ایران و کویت از مسیر زمینی فراهم خواهد شد، گفت: این تحول میتواند حجم مبادلات تجاری دو کشور را به شکل قابلتوجهی افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم غلامزاده زنگنه با اعلام این خبر، به بهبود شرایط تجاری دو کشور در سال جاری و اشاره کرد و افزود: بیتردید حجم مبادلات ایران و کویت در مقایسه با سال گذشته افزایش خواهد یافت. یکی از دلایل اصلی این رشد، رفع مشکل ویزا میان دو کشور است که با پیگیریهای سفارت ایران در کویت و اتاق بازرگانی ایران و کویت محقق شد.
به گفته وی، بعد از دوران کرونا، صدور ویزا از سوی کویت متوقف شده بود و این مسئله تا مدتها مانع رفتوآمد فعالان اقتصادی میشد. اما اکنون تجار ایرانی میتوانند بهراحتی ویزای کویت دریافت کرده و مبادلات خود را از سر بگیرند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت همچنین از برطرف شدن بخش زیادی از مشکلات پیشین در حوزه حملونقل، گمرک، بازرسی و ترانزیت دریایی خبر داد و گفت این هماهنگیها با تعامل نزدیک اتاق بازرگانی و افراد تأثیرگذار در کویت حاصل شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: در آستانه باز شدن مسیر زمینی حمل کالا از طریق عراق به کویت هستیم. با این تحول، زمان و هزینه حملونقل بهطور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
غلامزاده زنگنه، دلیل فراهم شدن این امکان را پیوستن عراق به کنوانسیون بینالمللی کارنه تیر دانست و توضیح داد: کارنه تیر سند گمرکی بینالمللی برای ترانزیت کالا از طریق جاده است. با استفاده از این سیستم، کامیونها بدون تشریفات طولانی گمرکی در مسیرهای بینالمللی، بارگیری و تخلیه میشوند. عراق بهتازگی به این کنوانسیون پیوسته و این مسئله عبور کالا از ایران به کویت را تسهیل میکند.
وی حجم مبادلات تجاری ایران و کویت در سال گذشته را حدود ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: «با رفع مشکل ویزا و باز شدن مسیر زمینی، این رقم بدون شک چند برابر خواهد شد. این مسیر تازه، بهویژه در زمینه مبادلات کالاهای اساسی همچون مواد غذایی، میوه و ترهبار، سرعت و سهولت بیشتری ایجاد خواهد کرد و نقش مهمی در افزایش روابط تجاری دو کشور ایفا میکند.